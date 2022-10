Loretta Lynn a murit. Artista a fost o legendă muzicii country. Care a fost cauza decesului

Născută în 1932, într-o cabană cu o singură cameră din Kentucky, Loretta Webb a fost cea mai mare dintre cei opt fraţi şi fiică de mine, aşa cum povesteşte în celebra sa melodie „Coal Miner's Daughter” din 1970.

Loretta Lynn a murit. Celebra artistă care a avut 50 de hit-uri în Top 10 s-a stins din viață în somn. Ce mesaj a transmis familia

Acesta s-a stins din viață la vârsta de 90 de ani, de bătrânețe. Decesul a survenit în somn.: „Iubita noastră mamă, Loretta Lynn, s-a stins în pace în această dimineaţă de 4 octombrie, în somn, acasă, la iubita ei fermă din Hurricane Mills”, a declarat familia, potrivit News.ro.

Născută în 1932, într-o cabană cu o singură cameră din Kentucky, Loretta Webb a fost cea mai mare dintre cei opt fraţi şi fiică de mine, aşa cum povesteşte în celebra sa melodie „Coal Miner's Daughter” din 1970.

O adevărată pionieră, artista a abordat într-un mod foarte deschis în textele sale sexualitatea femeilor, a soţilor infideli, a divorţului sau chiar a controlului naşterii, ceea ce i-a pus uneori probleme cu programatorii de radio.

Printre celebrele sale melodii figurează „The Pill”, elogiu adus libertăţii permise de pilula contraceptivă, „Rated X”, „You're Looking at Country”, „Don't Come Home a Drinkin' (With Lovin' on Your Mind)” şi „You Ain't Woman Enough (To Take My Man)”, piesă lansată în 1966 datorită căreia Loretta Lynn a ajuns în fruntea topului celor mai bune cântece din Statele Unite.

Datorită sincerităţii şi poziţiilor sale unice în muzica country, Loretta Lynn este prima femeie care a fost desemnată Artista Anului la ambele ceremonii majore de premiere ale genului, mai întâi de către Asociaţia de Muzică Country în 1972, apoi de către Academia de Muzică Country, trei ani mai tarziu. De asemenea, a fost nominalizată la 18 premii Grammy şi a câştigat trei.

„Cântecele mele erau ceea ce voiam să aud şi ştiam că este ceea ce şi alte femei voiau să audă. Eu nu am scris pentru bărbaţi, am scris pentru noi, femeile. Şi bărbaţilor le-a plăcut”, a spus Loretta Lynn pentru Associated Press în 2016.

Inclusă în Country Music Hall of Fame în 1988, Loretta Lynn a câştigat nenumărate onoruri artistice, inclusiv prestigioasa Medalie Prezidenţială a Libertăţii, cel mai înalt premiu civil al naţiunii, prezentat de Barack Obama în 2013.

În 1976, cântăreaţa country şi-a publicat autobiografia intitulată după piesa „Coal Miner's Daughter”. Această carte a fost adaptată ulterior într-un film de succes cu acelaşi nume în 1980, care a câştigat Oscarul la categoria „cea mai bună actriţă” pentru interpretarea lui Sissy Spacek în rolul Loretta Lynn.

