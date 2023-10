Matthew Perry a murit. Starul din Friends în vârstă de 54 de ani a fost găsit fără viață, în jacuzzi, în casa sa din Los Angeles

Matthew Perry a murit la 54 de ani. Starul din "Friends" Matthew Perry a fost găsit mort sâmbătă într-o cadă cu hidromasaj din locuința sa din Los Angeles, au declarat surse din cadrul forțelor de ordine. Primele reacții ale apropiaților.

Matthew Perry, actorul din serialul fenomen "Friends" a fost găsit fără suflare în locuința sa din Los Anageles, în jacuzzi, sâmbătă noaptea. Autoritățile au ajuns în jurul orei 16.00 la locuința sa, unde a fost descoperit fără suflare. Sursele, care au vorbit sub rezerva anonimatului deoarece ancheta era în curs de desfășurare, nu au menționat cauza morții, însă este cunoscut faptul că actorul se lupta cu dependența de droguri.

La fața locului nu au fost găsite droguri, au precizat sursele. În plus, nu există suspiciuni de crimă, potrivit surselor din cadrul forțelor de ordine. Un reprezentant al lui MatthewPerry nu a răspuns imediat la solicitarea de a acorda declarații pentru publicații, potrivit latimes.com.

Detectivii de la Departamentul de Poliție din Los Angeles, specializați în jafuri și omucideri, investighează decesul. Cauza morții va fi stabilită la o dată ulterioară de către biroul medicului legist din comitatul Los Angeles.

"Suntem devastați de decesul dragului nostru prieten Matthew Perry", a declarat Warner Bros Television Group, care a produs "Friends", a spus pentru The Times. "Matthew a fost un actor incredibil de talentat și o parte indelebilă a familiei Warner Bros Television Group. Impactul geniului său comic a fost resimțit în întreaga lume, iar moștenirea sa va continua să trăiască în inimile multora. Este o zi sfâșietoare și trimitem toată dragostea noastră familiei sale, celor dragi și tuturor fanilor săi devotați."

"Suntem incredibil de întristați de dispariția prea rapidă a lui Matthew Perry", a declarat pentru The Times NBC, care a difuzat serialul în toate cele 10 sezoane. "El a adus atât de multă bucurie pentru sute de milioane de oameni din întreaga lume cu sincronizarea sa comică perfectă și inteligența sa ironică. Moștenirea lui va dăinui prin nenumărate generații".

Sâmbătă seară, banda galbenă și neagră a poliției din Los Angeles a blocat intrarea pe Blue Sail Drive, o stradă de lux de lângă Pacific Coast Highway, pe creasta unui deal cu o priveliște spectaculoasă asupra Oceanului Pacific.

La scurt timp după ora 19.00, în timp ce mai multe elicoptere zburau deasupra locului, mama lui Perry, Suzanne, și soțul ei, prezentatorul Keith Morrison, s-au alăturat jurnaliștilor și ofițerilor LAPD aflați la fața locului. Morrison a refuzat să comenteze. Un ofițer al LAPD aflat la fața locului a declarat că nu avea nicio informație și că nu știa când va fi transmisă vreuna.

Peter, un vecin al lui Matthew Perry de pe Bluesail Drive, care a refuzat să-și dea numele de familie sâmbătă seara, a declarat că a vorbit cu actorul o singură dată, timp de cinci minute, și că acesta era "foarte plăcut" și un "tip de treabă".

"Este șocant", a spus Peter, vecinul actorului, în timp ce aștepta ca poliția din Los Angeles, care interzisese jurnaliștilor să treacă de banda de poliție, să îi aprobe intrarea.

Leo, un alt vecin care a refuzat să-și dea numele complet, a declarat că era acasă când o ambulanță a ajuns la casa lui Matthew Perry sâmbătă după-amiază. El a refuzat să spună dacă paramedicii au încercat să îl resusciteze pe actor sau dacă a fost scos un cadavru din casă. "Am fost șocat", a spus el.

Matthew Perry a fost unul dintre actorii săi preferați, a spus Leo, și cel mai amuzant membru al distribuției din "Friends".

"M-am întâlnit cu el o dată și a fost foarte, foarte prietenos", a spus Leo. "Este cu siguranță o tragedie, mai ales la o vârstă atât de tânără", a adăugat el. "Mi s-a frânt inima când am văzut ce s-a întâmplat".

Matthew Perry s-a luptat ani la rând cu dependența de droguri și de alcool: „Colonul a explodat din cauza opioidelor. Mi-au dat 2% şanse de a trăi”

Încă din momentul lansării serialul "Friends", în anul 1994, personajul Chandler Bing a adus zâmbetul pe buzele a milioane de oameni. Odată cu trecerea anilor, Matthew Perry a suferit numeroase schimbări fizice, iar fanii și-au manifestat în nenumărate rânduri îngrijorarea față de starea de sănătate a actorului.

Matthew Perry s-a luptat ani la rând cu fluctuațiile de greutate. În anul 2000, actorul a slăbit aproximativ 10 kilograme, fiind diagnosticat cu pancreatită, boală cauzată printre altele și de consumul excesiv de alcool și droguri.

Un an mai târziu, starul din "Friends" a decis să ceară ajutor specializat și s-a internat într-o clinică de reabilitare în încercarea de a scăpa de dependența de alcool, amfetamine, metadonă și Vicodin.

Un moment crucial în viața actorului a avut loc în anul 2018, atunci când a fost spitalizat timp de trei luni. Acesta a suferit o intervenție chirurgicală pentru ca doctorii să poată remedia o perforație intestinală.

"Am vrut să vorbesc atunci când m-am simţit la adăpost de a intra din nou în zona întunecată a lucrurilor. A trebuit să aştept până când am fost destul de sigur că eram abstinent - departe de boala activă a alcoolismului şi a dependenţei - pentru a pune totul pe hârtie. Şi principalul lucru a fost că eram destul de sigur că va ajuta oameni”, mărturisea el pentru revista People în urmă cu un an.

El a recunoscut public că la vremea respectivă a suferit o perforaţie gastrointestinală după ce colonul său a explodat din cauza consumului excesiv de opioide. Matthew Perry a petrecut două săptămâni în comă şi cinci luni în spital şi a fost nevoit să folosească o pungă de colostomie timp de nouă luni.

„Medicii i-au spus familiei mele că am avut 2% şanse de a trăi. Am fost pus pe ceva numit aparat ECMO, care se ocupă de întreaga ventilaţie pentru inima şi plămânii tăi”, a declarat actorul pentru People.

Când actorul Matthew Perry a fost distribuit pentru prima dată în serialul „Friends”, la vârsta de 24 de ani, dependenţa sa de alcool abia începea să iasă la suprafaţă; „Mă puteam descurca, într-un fel. Dar până la 34 de ani, eram cu adevărat afundat într-o mulţime de probleme”, recunoaşte el.

„Dar au fost ani în care am fost abstinent în acea perioadă. Sezonul 9 a fost anul în care am fost abstinent până la capăt. Şi ghiciţi în ce sezon am fost nominalizat pentru cel mai bun actor? Mi-am zis: 'Asta ar trebui să îmi spună ceva'”, povestea el în 2022.

