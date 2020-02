Momentul în care un avion aterizează de urgență după ce i-au explodat un motor și o roată. Aeronava a zburat deasupra Madridului cinci ore ca să piardă combustibil

Într-o înregistrare făcută publică, pilotul poate fi auzit în timp ce îi liniștește pe pasageri spunându-le că totul este sub control. ”Vom ateriza pe aeroportul Barajos, însă avem rezervoarele pline cu combustibil, aşa că vom continua să zburăm până când vom mai consuma din combustibil pentru a fi mai uşori în momentul aterizării. Totul este sub control. Acest avion are, în partea din spate a trenului de aterizare, opt roţi de fiecare parte şi am pierdut doar un pneu, prin urmare nu vom avea probleme să aterizăm, vă mulţumesc pentru răbdare”, a transmis pilotul, într-o înregistrare audio publicată de El Pais.