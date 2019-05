Profesor de istorie din SUA, filmat în timp ce pipăie o elevă. Colegii de clasă au pus clipul pe internet. Video

Filmulețul a fost postat pe internet și a ajuns și la părinții elevilor din școala în care s-a petrecut incidentul. Conducerea unității de învățământ a decis să-i suspende activitatea profesorului.

Potrivit declarațiilor elevilor, citate de metro.co.uk, scenele de acest tip sunt la ordinea zilei la orele dascălului și toate fetele ar avea parte de același tratament.

An Eagleville High School history teacher, Travis Holland has been suspended without pay after the district saw this video. The parent who sent us this says multiple students have complained about him touching them inappropriately. @FOXNashville pic.twitter.com/xrQ6nJKqOi