Sute de documente aparţinând serviciilor iraniene de informaţii, divulgate The New York Times şi The Intercept de către o sursă anonimă, dezvăluie ”vasta influenţă” a Iranului în Irak

Cotidianul american The New York Times (NYT) şi site-ul de investigaţie The Intercept scriu luni că au examinat aproximativ 700 de pagini de rapoarte scrise - majoritatea din 2014 şi 2015 - de către Ministerul iranian al Informaţiilor şi trimise de către o sursă anonimă The Intercept.

Sursa a precizat că vrea ”să arate lumii ceea ce face Iranul în ţara (sa), Irakul”.