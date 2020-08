Toată lumea îl știe pe Antonio Banderas, dar uite cum arată fiica lui! Aparițiile tinerei taie răsuflarea bărbaților

Adolescenta este pasionată de arta vestimentară şi este des văzută la show-uri de modă, alături de mama şi sora ei, actriţa Dakota Johnson, în Florenţa.

Lady Gaga, de nerecunoscut! Artista a slăbit enorm și a trecut printr-o transformare uluitoare! Cum arată acum

Tânăra domnișoară are o viață împlinită! Face ceea ce îi place și are o relație frumoasă de mai bine de un an de zile cu Alex Gruszynski.