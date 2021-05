Tom Cruise a decis să înapoieze cele trei Globuri de Aur câștigate care i-au încununat cariera. Care e motivul

Celebrul actor, care și-a creat un renume internațional datorită talentului său actoricesc, a decis să renunțe la cele trei premii, înapoindu-le Asociației Presei Străine la Hollywood.

Cele trei premii sunt Premiul pentru cel mai bun actor căștigat pentru filmul “Jerry Maguire”, Premiul pentru cel mai bun actor căștigat pentru filmul “Born on the Fourth of July” și Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar obținut pentru filmul “Magnolia”.

Motivul pentru care Tom Cruise a înapoi Globurile de Aur

Motivul pentru care actorul a dorit să trimită înapoi aceste premii este în semn de protest cu privire la lipsa de diversitate care se pare că afectează din ce în ce mai mult această asociație de la Hollywood.

Gestul lui a fost catalogat drept reacția cu cel mai mare impact a unui actor la adresa HFPA. De-a lungul anilor, mai mulți actori precum Mark Ruffalo și Scarlett Johansson au devenit foarte vocali atunci când a venit vorba de distanțarea industriei lor de Asociația Presei Străine la Hollywood până când acesta implementează reforme în cadrul organizației.

Actorii nu sunt singurii care protestează pentru schimbare. La fel ca ei, companii mari precum WarnerMedia, Amazon și Netflix și-au anunțat intențiile de a boicota Asociația care acordă Globurile de Aur, în timp ce televiziunea NBC a transmis că nu va mai difuza gala ce urmează să aibă loc în 2022.

Tom Cruise se mândrește cu o fiică superbă

Suri Cruise este fiica celebrului actor Tom Cruise din căsnicia sa cu Katie Holmes. Micuța a crescut acum și a împlinit 15 ani în urmă cu puțin timp.

Chiar de ziua ei, paparazzi au surprins-o pe Suri Cruise la o ieșire cu prietenele ei îmbrăcată într-o pereche de blugi cu talie mult prea joasă și un tricou alb poate prea scurt.

Katie Holmes, în vârstă de 42 de ani, și-a sărbătorit fiica din căsnicia ei cu Tom Cruise, în vârstă de 58 de ani. Deși până acum ambii actori au ținut-o departe de ochii curioșilor pe frumoasa lor fiică, Katie a postat pentru prima oară fotografii nemaivăzute până acum cu fetița ei.

Povestea de dragoste dintre marele actor și Katie Holmes

Cei doi mari actori s-au întâlnit în 2005 pe platourile de filmare ale filmului Misiune Imposibilă. La doar 7 săptămâni după ce s-au cunoscut, pe când el avea 42 de ani, iar ea 26 de ani, Katie și Tom s-au logodit.

La doar un an după ce s-au logodit, în aprilie 2006, s-a născut micuța lor, Suri Cruise. În noiembrie 2006, cei doi celebrii actori au decis să facă pasul cel mare și s-au căsătorit.

Se pare că la doar 6 ani după ce s-au căsătorit, în 2012, Katie Holmes a depus actele pentru divorț, iar cei doi au semnat o înțelegere care atesta faptul că divorțul se întâmplă de comun acord.

De atunci, Katie Holmes a avut o relație cu muzicianul Jamie Foxx, din 2013 până în 2019, iar în 2020 frumoasa actriță a confirmat relația ei cu bucătarul chef Emilio Vitolo Jr.