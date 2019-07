Trump respinge orice acuzație de rasism după tweeturile xenofobe

”Aceste tweeturi NU sunt rasiste. Nu e o uncie de rasism în mine!”, a tunat locatarul Casei Albe, îndemnând aleşii din partidul său să nu cadă în ”capcana” întinsă, în opinia sa, de către adversarii săi democraţi.

.....Congresswomen, who I truly believe, based on their actions, hate our Country. Get a list of the HORRIBLE things they have said. Omar is polling at 8%, Cortez at 21%. Nancy Pelosi tried to push them away, but now they are forever wedded to the Democrat Party. See you in 2020!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

O moţiune de condamnare a declaraţiilor preşedintelui urma să fie prezentată, la iniţiativa unor democraţi, unui vot în Camera Reprezentanţilor.

Tweeturile preşedintelui se adresau lui Alexandria Ocasio-Cortez (New York), Ilhan Omar (Minnesota), Ayanna Pressley (Massachusetts) şi Rashida Tlaib (Michigan).

Credincios strategiei sale care constă în a alimenta controverse pe care le-a creat el însuşi, miliardarul republican a avut grijă să-şi repete, într-un tweet matinal, mesajul din ajun adresat celor patru alese democrate.

”Ţara noastră este liberă, magnifică şi prosperă. Dacă ne detestaţi ţara sau nu sunteţi fericite aici, puteţi pleca!”, a scris el.

Our Country is Free, Beautiful and Very Successful. If you hate our Country, or if you are not happy here, you can leave!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

Odată cu apropierea alegerilor prezidenţiale din 2020, el pare mai hotărât ca niciodată să-şi galvanizeze baza electorală - foarte majoritar albă - şi să facă totul pentru a alimenta disensiuni în rândul adversarilor politici.

Trump, care-i reuneşte marţi după-amiaza la Casa Albă pe liderii republicani în Congres, urmează să conteze pe sprijinul lor, cel puţin tacit.

Ici-colo, aleşi din cadrul "Grand Old Party" (GOP) au denunţat tweeturile prezidenţiale, însă sunt per ansamblu foarte prudenţi în criticile la adresa celui care va fi - fără vreo surpriză - candidatul lor în 2020.

Senatorul republican Rob Portman a catalogat declaraţiile preşedintelui drept ”deplasate”. ”Toate aceste femei sunt cetăţene americane ca dumneavoastră şi ca mine”, a declarat el la CNN.

Însă Mitch McConnell, liderul majorităţii republicane în Senat, nu a spus o vorbă despre polemică.

TĂCERE ”DE NEIERTAT”

După ce le-a sfătuit duminică pe cele patru alese - supranumite ”Brigada” (The Squad) - ”să se întoarcă” în ”aceste locuri total eşuate şi infestate de criminalitate din care vin ele”, Trump şi-a intensificat luni atacurile, acuzându-le că ”urăsc” America.

Cele patru femei vizate i-au replicat împreună, luni seara, afişându-şi hotărârea de a nu ceda în faţa atacurilor de la Casa Albă.

Donald Trump "nu mai ştie cum să-şi apere politica, deci ne atacă personal”, a tunat Rashida Tlaib. Atacurile sale ”se află în continuitatea poziţiei sale rasiste şi xenofobe”, a adăugat ea.

În opinia fostului senator din Arizona Jeff Flake, care s-a certat în mai multe rânduri cu locatarul Casei Albe, tăcerea membrilor partidului său nu poate, într-un asemenea caz, să fie justificată.

”Am spus adesea că nu ne putem aştepta ca aleşi republicani să răspundă tuturor declaraţiilor preşedintelui. Însă, există memente în care acestea sunt atât de josnice şi insultătoare, încât au datoria săle condamne”, a scris el pe Twitter.

Chuck Schumer, liderul senatorilor democraţi, a deplâns din nou tăcerea din partidul prezidenţial.

”Este îngrozitor să constaţi până în ce punct, în mod repetat, mulţi dintre colegii mei republicani lasă pur şi simplu să treacă furtuna, fără să spună o singură vorbă”, apreciază el.

Joe Biden, fostul vicepreşedinte al lui Barack Obama şi candidat la învestitura democrată în alegerile prezidenţiale din 2020, afirmă că niciun preşedinte din istoria americană ”nu a fost atât de deschis rasist ca acest om”.

Sursa : news.ro