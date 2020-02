Imaginile revoltătoare! Un bărbat a fost legat și înfășurat în folie de bagaje pentru a fi deportat din Turcia

Cum a ajuns bărbatul în Turcia

Emmanuel Chedjou este un vânzător de pantofi din Douala, Camerun, și spune că mergea în Dubai cu prietena sa, însă a avut o escală în Istanbul.

"Am vrut să merg în Dubai cu prietena mea pentru a cumpăra pantofi. Am organizat excursia printr-o agenție de turism. Era pentru prima dacă când organizam o astfel de excursie și am realizat abia târziu că am fost păcălit", a spus Emmanuel Chedjou.

Bărbatul a povestit că a vrut să iasă din zonă de tranzit a aeroportului din Istanbul pentru că escala dura 8 ore, dar când a ajuns la ghișeul de control al pașapoartelor i s-a spus că viza sa de tranzit este falsă și a fost arestat.

"M-au dus la un fel de centru de detenție. Prietena mea era deja acolo, fusese arestată", spune Chedjou.

Bărbatul ar fi fost declarat pasager inadmisibil din cauza unei vize de tranzit false sau a unui permis de rezidență fals.

"Au încercat să mă deporteze două zile mai târziu, dar am protestat și am fost lovit. Pilotul Turkish Airlines a refuzat să mă ia la bord", povestește Chedjou.

Camerunezul spune că în zilele următoare a fost presat să accepte deportarea și autoritățile au vrut să-l îmbarce într-un zbor către Yaoundé, Camerun. A protestat din nou, astfel că a fost imobilizat, legat și înfășurat în folie de bagaje, apoi urcat în avion.

"Pasagerii au reacționat când m-au văzut și au cerut să fiu eliberat din plastic", spune Chedjou. Până la urmă, bărbatul a fost eliberat de folie cu ajutorul pasagerilor, apoi debarcat de personalul aeronavei, în timp ce prietena lui a rămas în avionul spre Camerun.

Emmanuel Chedjou susține că a fost ulterior ținut două zile fără mâncare, apoi anunțat că va fi deportat în Nigeria, la 750 de kilometri de casa sa. La două săptămâni după ce aterizase în Istanbul, Chedjou a ajuns acasă.

"Vreau să vorbesc împotriva celor de la Turkish Airlines și a ofițerilor care m-au umilit. Vreau compensații pentru situația prin care am trecut și, dacă se poate, o să formulez o plângere", spune Emmanuel Chedjou.

