Femeia care a întreținut relații intime cu 300 de persoane într-un an și-a impus o nouă provocare. Ce vrea să facă de acum înainte

Annie Knight, în vârstă de 26 de ani, este cunoscută ca fiind cea mai activă femeie din punct de vedere sexual din Australia. Aceasta a depășit numărul de 300 de persoane cu care a întreținut relații intime într-un an, atât bărbați, cât și femei, și are în vedere să ducă la bun sfârșit o nouă provocare.

Annie Knight este o femeie cunoscută pe rețelele sociale din mediul online, care s-a auto-intitulat ca fiind cea mai activă femeie din punct de vedere sexual din Australia. Aceasta se mândrește cu faptul că într-un singur an a reușit să întrețină relații intime cu mai mult de 300 de persoane.

Annie, la vârsta de 26 ani, este admirată și urmărită de un număr de aproape 79 000 de persoane pe pagina sa de Instagram, acolo unde postează tot ce se întâmplă în viața ei.

Ce provocare și-a propus femeia care a întreținut relații sexuale cu peste 300 de persoane

De curând, Annie Knight și-a propus să își găsească un partener sau o parteneră cu care să rămână într-o relație frumoasă și de durată, și tocmai de aceea și-a lansat o provocare prin care i-a surprins pe mulți dintre internauți.

Femeia dorește să iasă la întâlniri în fiecare săptămână pe o perioadă de un an, pentru a avea ocazia să poată cunoaște cât mai mulți oameni și pentru a decide cine îi va fi alesul sau aleasa.

Annie a dezvăluit că este singură de trei ani și că pe parcursul acestora a dat doare de „mincinoși” și de oameni care pretindeau că sunt altcineva, iar aceste lucruri nu sunt deloc pe placul ei.

„[Nu am avut niciodată] o viață bazată pe întâlniri. Obișnuiam să merg la aproximativ trei întâlniri pe an, așa că de aceea vreau să fac asta de acum înainte. Nu am fost prea mult invitată, așa că am vrut să-mi ofer un stimulent și voi posta părerile mele în online”, a susținut Annie Knight, potrivit Daily Star.

Noua ei aventură a început deja și pare că femeia se ține de promisiune. Annie postează pe TikTok videoclipuri în care povestește cum a fost la întâlnirile pe care le-a avut până acum. Ea susține faptul că este foarte pretențioasă și că au fost cazuri în care a plecat de la întâlniri, deoarece persoana respectivă s-a comportat urât cu angajații restaurantului, iar ea nu este de acord cu așa ceva.

Ultimul clip în care a povestit o întâlnire dovedește faptul că Annie a ajuns la săptămâna cu numărul 52 a noii provocări.

Fanii ei sunt impresionați de noua ei abordare și îi comentează la videoclipuri cerându-i ocazia de a ieși cu ea la întâlniri.

Totodată, femeia în vârstă de 26 de ani este apreciată pentru că se află în top 0,2% dintre creatorii unei rețele sociale care este recunoscută pentru faptul că acolo nu există cenzură.

Annie Knight a fost chiar concediată pentru că activează pe o astfel de rețea socială, iar furia pe care a avut-o la acel moment a făcut-o chiar să conteste decizia. Cu toate acestea, situația a rămas așa pentru că oricum nu a fost mulțumită de slujba pe care a avut-o.

