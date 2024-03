Cine este Lily Muni He. Iubita lui Alex Albon are o carieră de succes. Cum l-a întâlnit pe pilotul Williams

Alexander Albon și Lily Muni He sunt unul dintre cele mai stilate cupluri din padocul Formula 1™. Cei doi au mai multe în comun decât s-ar crede.

Alex Albon este pilotul principal al echipei Williams în Formula 1™. Acesta a fost principalul subiect de discuție al weekendului de Grand Prix al Australiei, luându-i monopostul colegului de echipă, după ce l-a distrus pe al său în timpul primului antrenament.

Pilotul Williams și iubita sa, Lily Muni He, formează un cuplu încă din 2019. Cei doi nu au ținut deloc secretă relația, fiind deschiși atât în mediul online, cât și în viața de zi cu zi. Tânăra nu este doar o apariție ravisantă în weekendurile de Grand Prix, ci și o femeie de succes.

Cine este Lily Muni He. Iubita pilotului Williams are o carieră de succes. Cum l-a întâlnit pe Alex Albon

Lily este o jucătoare de golf profesionistă. Dacă fani Formula 1™ se consideră iubita lui Alex Albon, în lumea golfului, tânăra este o figură importantă.

Lily este originară din China, chiar traseul său profesional este impresionant. Iubirea ei pentru golf a început la vârsta de 5 ani, sub ochii protectori ai tatălui său, Nong He. Potrivit unei surse, Nong He deține un hotel și este pasionat de golf. Acesta i-a transmis și fiicei sale acest hobby, iar ea l-a dus la rang de artă.

Familia tinerei s-a mutat din China în Vancouver, Canada, iar mai apoi în San Diego, California. Acolo Lily a putut să-și cultive pasiunea pentru golf. În timp ce alți copii se jucau, Lily urma un program strict de antrenament pe terenul de golf.

Conform sursei menționate anterior, tânăra îi este profund recunoscătoare tatălui său pentru sprijinul acordat încă din copilărie.

Lily a gestionat de minune viața de elev eminent și cea de sportiv profesionist, devenind jucătoare de golf profesionistă încă din adolescență.

Ea a participat la turnee pentru juniori în San Diego, însă rapid a ajuns în LPGA Tour. Cariera sa a luat având odată cu triumful la evenimente precum Prasco Charity Championship, în 2018, și LPGA Q series, în 2019.

Când nu este pe terenul de golf sau în boxa echipei Williams pentru a-și susține iubitul, Lily ia cu asalt lumea modei, fiind rapid încoronată ca regină a stilului. Profilul ei de instagram are aproape 800.000 de urmăritori dornici să afle fiecare detaliu din viața sa, fie profesională, fie personală.

Lily și Alex sunt unul dintre cuplurile îndrăgite de fani în padocul Formula 1™, mulți fani apreciind modul în care pilotul Williams se poartă cu iubita sa.

Cei doi sunt vizibil interesați de domeniile în care performează celălalt, construindu-și de-a lungul timpului o relație bazată pe respect, iubire și multă susținere reciprocă.

Deși mulți le urmăresc dinamica în online, amuzându-se de glumițele celor doi, puțini sunt cei care știu cum s-au întâlnit, de fapt. Conform sursei menționate anterior, Lily a dezvăluit că, în urma documentarului Formula 1™, acesteia i-a atras atenția Alex și a decis să îl urmărească pe Instagram. Ea a mărturisit că documentarul respectiv i-a deschis calea în universul Formula 1™.

Interacțiunea dintre cei doi sportivi profesioniști a trecut dincolo de iubirea pentru sport, făcându-i să lege o frumoasă relație romantică. Fiind amândoi la un nivel foarte înalt în domeniul lor i-a făcut să se înțeleagă mai bine și să se sprijine în cele mai dificile momente, dar și să se bucure de momentele de relaxare.

Lily Muni He și Alex Albon își fac deseori apariția la evenimente pe covorul roșu, dar și sportive ori doar pe rețelele de socializare. În vacanță, în padocul Formula 1™, pe terenul de golf sau în fața camerelor de luat vederi, cuplul este unul puternic și șic.