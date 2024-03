Mick Schumacher ar putea reveni într-o mașină oficială de Formula 1™ în 2025. Acesta și-a dovedit potențialul în trecut.

Mick Schumacher are 24 de ani și este fiul legendarului Michael Schumacher. Acesta i-a călcat pe urme tatălui, însă în 2022 a fost înlocuit de echipa Haas.

În prezent, Mick conduce Campionatul Mondial de Anduranță (WEC), unde concurează în categoria Hypercar. Pentru 2025, Schumacher junior are speranțe să revină în Formula 1™.

Citește și: Ce bolizi conduce Lewis Hamilton când nu e pe circuit. Pilotul Formula 1™ are o colecție de invidiat

„Un capitol nou începe pentru mine alături de Alpine în categoria WEC Hypercar. Mașina este impresionantă și abia aștept să încep. Am crescut în monoposturi, așa că să conduc o mașină cu cabina închisă și roți acoperite reprezintă o oportunitate grozavă de a-mi perfecționa abilitățile de a conduce.

Mi-a fost foarte dor de curse anul acesta, cursele de anduranță reprezintă o provocare nouă pentru mine și sunt sigur că voi împărtăși momente grozave cu Alpine la anul”, a declarat acesta în timpul unui interviu de anul trecut, conform gsp.ro.

Citește și: Kika Cerqueira, iubita pilotului Pierre Gasly, are un corp de invidiat. Tânăra întoarce toate capetele pe plajă

Mick Schumacher speră la un loc la Mercedes în 2025. Cum arată acum fiul legendarului Michael Schumacher

Deși Mick s-a alăturat proiectului Alpine din WEC, acesta și-a păstrat și un loc în Formula 1™, fiind pilot de rezervă pentru Mercedes.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După anunțul plecării lui Lewis Hamilton în 2025 la Ferrari, întregul padoc Formula 1™ a început să ”fiarbă”. Piața transferurilor a răbufnit, iar speranțele juniorului de a se întoarce să facă performanță alături de o echipă de suflet au crescut.

„Sunt pilot de curse, asta am făcut timp de 14 ani. A fost o alegere clară și o direcție în care am vrut să concurez anul viitor”, spunea el, confrom unei surse, despre alegerea de a reveni în competiție sub orice formă, după un an de pauză.

Mercedes, oferindu-i șansa de a rămâne pilot de rezervă, îi oferă în același timp o continutate în universul Formula 1™, dar și oportunitatea de a câștiga o experiență valoroasă într-o altă filieră la fel de performantă.

Citește și: E pilotul momentului dupa ce l-a înlocuit pe Carlos Sainz în Arabia Saudită. Cum arată iubita care îl susține

Locul disputat de la echipa de uzină Mercedes nu este singura șansă a lui Mick Schumacher de a se întoarce în Formula 1™. Mai multor piloți le expiră contractul la finalul lui 2024, precum titularii de la Alpine, Esteban Ocon și Pierre Gasly.

Acesta declara în pre-sezon: „Desigur, sunt conștient că locul la Mercedes al lui Lewis va fi liber. Încă sunt cu ochii pe Formula 1™ și sper că visul meu va deveni din nou realitate.

Dar, în cele din urmă, este important să-mi fac și eu treaba și să prioritizez rolul de pilot de rezervă - și mai ales rolul meu de pilot WEC. Dacă mă descurc bine, să vedem unde mă duce.

Sunt sigur că Mercedes știe ce pot face. S-a văzut și în sesiunile de simulare, la categoriile juniori și la Haas.”

Fanii lui Mick Schumacher așteaptă cu nerăbdare revenirea acestuia pe grila Formula 1™. Tânărul este leit tatălui său și nu puțini sunt cei care și-ar dori să-l vadă, în viitor, în combinezonul roșu de la Ferrari.