Kika Cerqueira, iubita pilotului Pierre Gasly, are un corp de invidiat. Tânăra întoarce toate capetele pe plajă

Francisca (Kika) Cerqueria Gomes și Pierre Gasly, pilotul Alpine, formează un cuplu din octombrie 2022. Cei doi nu-și pot ține departe mâinile unul de celălalt. Puțini știu că tânăra nu este străină de sportul cu motor.

Francisca (Kika) Cerqueria Gomes are 21 de ani și este model. Tânăra nu este deloc străină de cursele de mare viteză, tatăl ei fiind un fost pilot de curse, Gonçalo Gomes. Acesta a pilotat pentru Pure McLaren Drive Team.

Kika este o combinație perfectă între Gonçalo și Maria Vieira de Campos Cerqueira Gomes. Maria este o celebră prezentatoare TV și model, potrivit Cosmopolitan.

Citește și: Cine este Carmen Montero Mundt, iubita lui George Russell. Cum s-a cunoscut cu pilotul Mercedes

Kika Cerqueira, iubita pilotului Pierre Gasly, are un corp de invidiat. Modelul întoarce toate capetele pe plajă

Francisca (Kika) Cerqueria Gomes și Pierre Gasly formează unul dintre cuplurile lipsite de inhibiții din padocul Formula 1™. Aceștia postează constant imagini împreună pe rețelele de socializare, iar Kika este alături de Pierre în timul weekendurilor de Grand Prix.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Conform The Sun, pilotul Alpine o consideră pe iubita sa „talismanul lui norocos”, Kika fiind alături de el în momentele importante.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Francisca (Kika) Cerqueria Gomes este o figură cunoscută în industria modei. Aceasta locuiește la Paris, iar de-a lungul timpului a apărut pe coperta revistelor LuxWOMAN și CRISTINA. Totodată, Kika este un influencer serios, fiind sponsorizată de branduri importante.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: E pilotul momentului dupa ce l-a înlocuit pe Carlos Sainz în Arabia Saudită. Cum arată iubita care îl susține

Aceasta are 680.000 de urmăritori pe Instagram, pe care îi ține la curent cu activitățile sale zilnice, atât din viața sa profesională, cât și personală. Printre postările sale, se numără și fotografii cu diverse vedete, printre care și Hailey Bieber.

Dacă pe Instagram modelul și-a creat o imagine ”de pus în ramă”, pe Tik Tok și-a dat frâu liber, postând filmulețe care mai de care mai amuzante. Unul dintre protagoniștii preferați în videourile pe respectiva platformă de socializare este chiar pilotul Alpine. Acesta își face apariția în numeroase clipuri care devin rapid virale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cine este Rebecca Donaldson, iubita pilotului de Formula 1™ Carlos Sainz. Modelul a avut relații apropiate cu familia Kardashian

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1™, Fomula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!