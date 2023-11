A fost asistentă medicală, dar a decis să renunțe la halat. Ce a ajuns să facă pentru 90.000 de dolari pe lună | FOTO

Totul a început cu o boală care avea să o răpună la scurt timp. Studia asistența medicală și deja era calificată să lucreze după ce și-a obținut diploma. Însă s-a îmbolnăvit și s-a trezit în imposibilitatea de a-și plăti facturile pentru a rămâne în viață.

Ajunsese să aibă 180.000 de dolari datorie și a găsit o soluție de avarie care să o ajute să se miște în societate. A deschis o platformă pentru adulți acolo unde a creat conținut ușor de vândut.

A renunțat la halatul alb de asistentă medicală, pentru a poza sexi pe platformele pentru adulți, după ce a intrat datorii în încercarea de a se salva din ghearele unei boli grave

Laycee Steele, în vârstă de 32 de ani, se lupta din punct de vedere financiar după ce s-a îmbolnăvit în 2020, medicii descoperind mai multe excrescențe necanceroase în corpul ei. Întrucât nu se califica din punct de vedere financiar pentru anumite proceduri medicale, creatoarea de conținut, care studia la acea vreme asistență medicală, trebuia să strângă fonduri pentru a plăti operația costisitoare, potrivit ground.news.

Pentru a face față, Laycee a decis să înceapă să vândă poze online pentru a-și permite operația - și în trei luni a strâns jumătate din suma necesară, luând o a doua ipotecă pentru a plăti restul taxei. Fotomodelul din Iowa, SUA, și-a continuat noua activitate lucrativă după ce și-a revenit, achitând restul datoriei de 90.000 de dolari, iar de atunci a continuat să câștige în fiecare lună o sumă echivalentă.

Acum, ea nu numai că a scăpat de datorii, dar are o avere netă de 2 milioane de dolari: "Sincer, este o nebunie cum a decurs viața", a declarat Laycee. "Am obținut diploma de asistentă medicală, dar nu mi-a plăcut să fiu asistentă. Am făcut această meserie timp de trei ani, câștigând 60.000 de dolari pe an. Erau ore lungi, ture de 16 ore, nu exista un echilibru între viața profesională și cea privată și multă tristețe și boală în jurul tău tot timpul. Mă simt atât de ușurată că am reușit să-mi plătesc datoria în șase luni, cu noul meu job.

"Faptul că nu mai am greutatea datoriei asupra mea se simte extraordinar. După ce m-am îmbolnăvit, am fost atât de sigură că voi pierde tot ceea ce am obținut prin muncă multă și grea. Eram cu adevărat disperată, îmi storceam creierii pentru a găsi o modalitate de a păstra totul în echilibru"

Laycee a descoperit între timp platforma OnlyFans și a cerut sfatul tuturor celor pe care îi cunoștea, iar alte modele au ajutat-o să își creeze cont și să pășească cu dreptul pe acestă aplicație.

"Mi-a luat ceva timp să mă acomodez, dar am cumpărat toate ghidurile de formare pe care le-am găsit și, în cele din urmă, pagina mea a început să crească. A trebuit să învăț cum să fiu cu adevărat eu însămi și să mă implic pentru fanii mei, pentru a-mi dezvolta propria mea comunitate.

"Nu m-am gândit niciodată că voi avea stilul de viață pe care îl am astăzi. Îmi place să-mi cheltuiesc banii pe experiențe - nu sunt adepta cumpărăturilor sau a hainelor de firmă. Nu mi-ar păsa dacă cineva locuiește cu mine, dar nu am de gând să plătesc pentru fiecare cină și vacanță, nu vrei ca ei să trăiască pe seama ta, ci să construiască împreună cu tine."

Acum, recuperată după operație și împlinită din punct de vedere financiar, Laycee se concentrează pe călătorii exotice în jurul lumii. Otodată, ea nu s-a limitat la a vinde fotogarafii sexi în mediul online, ci a lansat de atunci și alte afaceri, cum ar fi grupuri de formare și de networking pentru a ajuta alte femei să pătrundă în industria pentru adulți.

Modelul a adăugat: "Slujba mea mă duce în Australia, Noua Zeelandă, peste tot în Statele Unite și în întreaga lume, așa că nu am timp pentru nimeni care nu se încadrează în acest lucru și nu îmi susține pe deplin aventurile. Aș putea lua în considerare să mă distrez doar cu cineva care are pasiunea și capacitatea de a călători, deoarece uneori plec o dată sau de două ori pe lună.

Să fiu singură este mai ușor, dar nu m-ar deranja să găsesc pe cineva special cu care să mă așez la casa mea și să-mi împart viața”.

