A fost poreclită “Fata Elf” după ce și-a lungit urechile și umplut corpul de tatuaje. Cum arăta Salla Mikkonen înainte

“După procedură, a fost scârbos și foarte dureros, n-o să vă dau cele mai scârboase detalii, dar am mâncat doar înghețată și cuburi de gheață după ce am reușit în sfârșit să înghit iar,” a declarat Salla.

“Procesul de vindecare a fost și mai oribil decât mă așteptam, dar a durat doar 5-7 zile, așa că eu cred că a meritat,” a continuat ea. “Mi-am scos cusăturile după o săptămână și aproape era vindecată.”

“Fata Elf” vrea să își transforme corpul și mai mult

Familia și prietenii “Fetei Elf” o susțin, însă Salla a declarat că străinii nu sunt foarte amabili.

În ciuda comentariilor negative pe care le primește ocazional, tânără crede că nu va renunța niciodată la modificări și va continua să își transforme corpul.

“Evident că sunt privită des, am un tatuaj imens pe frunte, și majoritatea timpului nu mă deranjează, doar dacă sunt deja foarte anxioasă,” a continuat tânără.

“Am doar 3 piercing-uri faciale și un piercing în buric în acest moment și urechile mele sunt întinse la o lungime de peste 4 cm,” a continuat ea. “Vreau să fac rost de mai multe piercing-uri, la fel și cu tatuajele.”

“Vreau să-mi mai fac tatuaje pe față și pe gât. Am început deja un tatuaj mare pe piept, coaste și stomac, pe coapsa dreaptă, ambele picioare, degetele mele și mâna stângă.”

“Vreau să-mi tatuez aproape tot corpul, să-mi tai urechile în formă de “urechi de zână”, să îmi pun implant și mai multe tatuaje, procesul nu se termină niciodată,” a declarat Salla Mikkonen, “Fata Elf”.