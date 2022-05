A privit ecografia bebelușului său și s-a speriat. Ce a văzut mama, chiar în dreptul chipului copilului. Imaginea a devenit virală

În timpul sarcinii, medicii recomandă femeilor să facă mai multe ecografii pentru a se asigura că fătul se dezvoltă așa cum trebuie. La fel a făcut și o tânără în vârstă de 25 de ani, însă atunci când a privit monitorul ecografului, femeia a avut parte de o sperietură de zile mari.

O femeie însărcinată a mers să facă o ecografie, dar când a privit monitorul a făcut o descoperire neașteptată

Aceasta este inedita situație prin care a trecut Tasmin Stenhouse în vârstă de 25 de ani din Dunfermline, Scoția. Aceasta era însărcinată în cinci luni atunci când a decis, plină de entuziasm, să facă o ecografie de control. Știa că va putea vedea, pentru prima oară, chipul bebelușului său. Totuși, nimic nu avea să o pregătească pentru ceea ce avea să urmeze.

Aflată în cabinetul medicului, tânăra a privit curioasă monitorul ecografului, dar nu mică i-a fost mirarea atunci când a văzut ceva neașteptat. Practic, din cauza unei iluzii optice, mama a putut distinge ceea ce părea să fie imaginea unui craniu, format de diferitele umbre și nuanțe surprinse de aparatul ecograf.

După ce i-a trecut din surpriză, aceasta i-a arătat partenerului său de viață poza și amândoi au început să râdă cu lacrimi.

„Aveam programare la o ecografie ca să mi se confirme sexul bebelușului. Când am văzut pozele primite am fost uimiți. În loc chipul fătului am văzut imaginea unui craniu. I-am arătat partenerului meu și a început să râdă instant”, a dezvăluit femeia, potrivit celor de la mirror.co.uk.

În luna februarie a acestui an a venit pe lume copilul, o fetiță pe care cei doi au numit-o Jura. În spirit de glumă, părinții au spus că cea mică nu arată deloc înfricoșător, ba dimpotrivă, este chiar frumoasă.

Imaginile au ajuns pe internet și au devenit virale, stârnind numeroase reacții în rândul internauților.

O poveste similară este cea trăită de o mamă pe nume Jade Boyland din Marea Britanie. Și aceasta a mers la ecografia de control și a tras o sperietură de zile mari atunci când a privit monitorul. În loc de un chip drăgălaș de copil, femeia a spus că a văzut mai degrabă un celebru personaj de desene animate, cu ochi mari și degete lungi.

„Am întrebat medicul ce se întâmplă și de ce arată așa bebelușul, dar mi-a explicat că e totul perfect normal și atunci m-am mai liniștit. Era din cauza poziției, dar nu am reușit să o facem pe fetiță să se întoarcă. Am încercat să o fac să se miște în burtă, ca să nu mai arate atât de înfricoșătoare imaginea de la ecografie, dar nu am reușit. Spaima de la început a fost apoi înlocuită de amuzament. Prietenii și familia au râs mult atunci când au văzut imaginea. Nu cred că ei au mai văzut așa ceva”, a dezvăluit Jade Boyland”.

