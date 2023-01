Această femeie avea o linie pe unghie și nu i-a dat atenție timp de 10 ani. Nu i-a venit să creadă ce boală gravă o provoca

Maria Sylvia a creat valuri în social media după ce și-a spus povestea pe Tiktok. Femeia a atras atenția asupra faptului că unghiile trebuie verificate pentru că pot ascunde semne ale unor boli grave. În cazul ei, malanomul, cel mai periculos tip de cancer de piele.

Femaia, din SUA, a explicat că a observat pentru prima dată semnul pe unghia ei în anul 2012. Pe atunci, aceasta era palidă și marginile moi. Mai târziu, a apărut o linie maro, în decurs de aproximativ un an.

Postând pe contul său de social media, Maria a discutat despre cum este viața sa după ce a primit diagnosticul crunt.

Ce a aflat femeia după ce a consultat un alt medic

”Am umblat pe la medici tot timpul. Eram atlet, așa că îmi făceam analizele în fiecare an. Nimeni nu a observat unghia până la un specialist. Probabil asta s-a întâmplat în jurul anului 2014 și el a spus: ”Oh, e ciudat”. Dar nu se potrivește cu statisticile. Așa că, dacă pur și simplu crește, știi, du-te și vezi un medic.”, a spus ea, potrivit The Sun.

Maria a explicat că nu a avut nicio durere la nivelul unghiei și „s-a gândit că este o aluniță pentru că asta mi-au spus”.

„Prietenul meu m-a împins cu adevărat să o fac o biopsie. Așa că am făcut-o. Era la sfârșitul lunii ianuarie, când am aflat că este un caz de melanom subungual. Deci, practic, asta se traduce doar prin cancer sub unghie.”, a povestit femeia.

Melanomul subungual este cancerul de piele de sub unghii - atât degetele de la picioare, cât și de la mâini - și este deosebit de dificil de detectat și tratat precoce. Pacienții pot crede în mod greșit că au doar vânătăi ale unghiei sau chiar să nu observe deloc o schimbare.

Maria a spus că propria ei dungă maro a crescut din patul unghial, unde stătea o aluniță canceroasă.

Femeia a suferit o intervenție chirurgicală în care medicii i-au „smuls” unghia și o parte din os. Dar, din fericire, noile rezultate ale testelor au arătat că nu mai există celule canceroase în unghia ei.

Ea i-a încurajat pe internauți să ceară o părere medicală dacă observă acest semn pe unghie.

