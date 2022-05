Amanda Liberty susține că este îndrăgostită de un candelabru pe nume Lumiere și nu ezită să-l sărute pentru a-și arăta afecțiunea

Atracția sa față de obiecte a început în anii adolescenței și, deși inițial a fost confuză cu privire la felul în care se simțea, Amanda a reușit acum să-și identifice orientarea sexualitatea și să nu se mai considere o ciudată. Ba mai mut vorbește tuturor despre relația palpitantă pe care o are cu Lumiere, candelabrul său.

Amanda susține că este atrasă sexual de candelabrul său Lumiere și este total îndrăgostită. Nu ezită să-și sărute obiectul de iluminat

Ea acum vrea să se căsătorească cu un candelabru pe care l-a cumpărat de pe Ebay, numit Lumiere și chiar și-a schimbat numele de familie pentru cealaltă iubire a ei - Statuia Libertății. Da, ea este îndrăgostită și de Statuia Libertății și are acasă mai multe figurile.

Recent, Amanda s-a plâns la Independent Press Standards Organization (IPSO), după ce a susținut că un articol din The Sun a discriminat orientarea ei sexuală. În rubrica anuală „premii” a editorialistei Jane Moore pentru 2019, ea i-a acordat Amandei „Premiul Dagenham (Two Stops Past Barking)”, ironizând animozitatea sa față de obiectele neînsuflețite.

Cu toate acestea, pledoariile ei au fost respinse de organul de control al presei, care a spus: „Atracția reclamantei pentru un obiect nu se încadra în definiția orientării sexuale, așa cum este prevăzută de clauza 12, iar termenii clauzei 12 nu au fost implicați”.

Vorbind după hotărâre, Amanda a spus: „Când am citit articolul, m-am gândit că nu ar trebui să facă asta cuiva care are o altă orientare”.

Ea înțelege că oamenilor le este greu săo înțeleagă și să o accepte, însă nu poate schimba ceva ce simte. Față de candelabrul ei, Lumiere, are o mulțime de sentimente. Ea spune că se reîncarcă de fiecare dată când stă cu obiectul, că vin energii pozitive de la el și nu ezită să-și arate afecțiunea, așa că săruturile sunt la ordinea zilei.

“Ea are un vibe bun, îmi aduce pozitivitate în viață. Are o formă pe care nu am mai văzut-o și detaliile mă atrag fizic foarte mult”. În videoclipul de pe Youtube de la Truly ea apare în timp ce ține mâna pe candelabru și spune că simte cum energia pozitivă a candelabrului îi coboară pe braț.

“Este lumina vieții mele”, spune Amanda. “Cred că oamenii văd asta foarte ciudat, pentru că nu este un lucru obișnuit, este ceva ce nu toată lumea are. Oamenii nu pot înțelege atracția acesta, energia, pentru că ei nu simt energie de la obiecte".

“Am încercat înainte să am relații cu doi bărbați”, spune Amanda, care face imediat trecerea la faptul că a fost atrasă mai mult de obiecte și că totul la ea se bazează pe energia pe care o simte și pe emoția pe care o investește.

„Mulți oameni se luptă pentru a fi acceptați și nu este vorba doar despre mine, ci mă gândesc la toți cei care sunt puțin diferiți și la oricine altcineva care simte că lumea nu este un loc care acceptă. "S-ar putea să nu accepți orientarea mea, dar ar trebui să mă iei în serios ca ființă umană. Am multe de oferit lumii și trebuie să-mi dai o șansă"., a spus ea potrivit leeds-live.co.uk.

