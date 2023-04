Anunțul de închiriere care a stârnit un val de critici în online: „Are si carpeta cu Rapirea din Serai?”. Cum arată apartamentul

Un apartament docorat în stiul anilor '80 scos la închiriere a stârnit un val de glume în mediul online. În anunțul scris de bărbat pe un grup de chirii, acesta a precizat că apartementul nu este unul luxos, ci din contră, decorat fix ca în comunism. Prețul perceput de proprietar este unul pe măsură, însă chiar și așa, internauții tot s-au arătat indignați de felul în care arată apartamentul.

Cum arată apartamentul comunist și cât costă chiria

Un proprietar al unui apartament a decis să-și închirieze apartamentul în care, cel mai probabil a copilărit. Omul spune că este o locuință specială pentru el, însă unii internauți speră că este doar o glumă.

În nostalgia vremurilor trecute, omul a păstrat mare parte din obiectele din casă, inclusiv „faimoasele bibelouri de porțelan”, atât de mult iubite în comunism.

Prețul chiriei este de 1000 de lei, unul mic pentru București, dar chiar și așa, unii internauți au fost de părere că ar fi mers o renovare înainte de închiriere.

„Am un apartament de închiriat special. Decorat ca în anii 80 (inclusiv faimoasele bibelouri de porțelan), cu mobilă originală și nu doar vintage, cosy și liniștit, dar pregătit să acomodoze orice generație de la baby-boom încoace, 3 camere decorate modest, dar original, 2 băi, 2 debarale, 1 balcon, la un preț incredibil - doar 1000 lei. Se află pe bdul Chișinău, la doar 10 minute de intrarea în National Arena sau de MegaMall, la etajul 9. Zona este extrem de animată, dar apartamentul oferă o oază de liniște. Iar pentru cine crede în dragoste la prima vedere, apartamentul se poate și cumpăra”, este anunțul postat de proprietar pe un grup de Facebook.

Cum au reacționat internauții când au văzut pozele

Comentariile pline de umor ale românilor nu au încetat să curgă după ce au vizionat imaginile și au citit descrierea.

„E o gluma proasta sper. Cu ce e special? Ca nu a mai bagat nimeni nici un ban in el din 1980 si incerci sa bati vreun record de timp fara bani? Pana si bunicii mei aveau un apartament mai decent prin ‘99. O parte din mobila e exact mobila pe care o avea bunica mea. Si cum sa incerci sa o dai asa din copy? Nici macar sa nu il cureti inainte? Sau si asta e parte din “special”? Sper din nou că e o glumă proastă”, „Acolo trebuie deschis un muzeu al vremurilor comuniste”, „Cum sa zici apartament nerenovat cu mobila comunistă fara sa zici asta”, „Cum sa faci depresie cu doar 1000 de lei pe luna”, „Baaaa chiar am vrut sa intreb daca are si carpeta cu "Rapirea din Serai" si chiar are, acum am vazut”, sunt câteva dintre comentariile scrise de internauți.

Dacă unii dintre ei l-au judecat pentru că nu a pus un pic apartamentul la punct înainte de a-l propune spre închiriere, alții chiar s-au arătat interesați să închirieze.

„Dar ce are taica? Ca este misto apartamentul. Chiriasul face putin curățenie si o duce boiereste.Cam 1700 lunar pe timp de iarna te duce chiria cu tot cu întreținere”, „1000 lei 3 cam.. vis”, au mai scris internauții.

