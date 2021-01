Așa arăta când doctorii i-au mai dat doar 12 luni de trăit. Cum s-a transformat Alysson Wilson după ce a slăbit 190 de kg

”Zborul a fost întârziat cu două ore până am rezolvat problema. Am stat în față și am auzit comentariile răutăcioase ale oamenilor. A fost umilitor.”

În timpul călătoriei cu soțul ei, Derek, și cei doi copii ai cuplului, Paige și Grace, Alysson susține că s-a simțit ca un prizonier în hotel, pentru că nu putea merge foarte mult, din cauza greutății sale, și scaunul cu rotile pe care l-a primit era prea mic.

”Puteam doar să stau la piscină și să transpir,” a dezvăluit ea. ”Când mă bronzam, a trecut o familie pe lângă mine și băiețelul a spus ”Uite, mami, o balenă”. M-am simțit atât de prost încât m-am întors în cameră cu lacrimi în ochi.”







Originară din Manchester, Marea Britanie, Wilson susține că a avut probleme cu greutatea de când era mică.

”Aveam niște obiceiuri alimentare groaznice. Nu mâncam micul dejun, după care mâncam un sandvici cu pastramă la prânz. La cină mâncam un castron mare de chilli, după care mâncam încontinuu până la 2 dimineața.”

”Am rupt patul atât de des încât am fost nevoiți să ne cumpărăm unul nou în fiecare an,” a continuat ea.

După ce a ajuns la spital din cauza unor dificultăți respiratorii, Wilson s-a uitat în oglindă și a decis să acționeze și să își schimbe viața.

”A fost prima dată când m-am uitat în oglindă de ani de zile și am căzut la podea, în lacrimi.”

În 2006, ea a avut o operație de bypass gastric și a scăzut de la măsura 48 la măsura 14. A renunțat la gustări și junk food și a slăbit 127 de kg într-un singur an.

”Ajunsesem în stadiul în care credeam că voi muri oricum și nu voiam să spună copiii la înmormântarea mea ”Tata, de ce n-a încercat pentru noi?”. Așa că m-am gândit că o să mor încercând.”

După ce Alysson Wilson a slăbit 190 de kg, nici cei mai apropiați prieteni nu o mai recunoșteau. ”Am primit un telefon de la o prietenă. Mi-a zis că Derek mă înșală, pentru că l-a văzut cu altă femeie. Nu mă credea când îi spuneam că eu eram.”