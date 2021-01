Bărbatul care a fost internat 8 luni din cauza bolii Covid-19. Ce spun medicii despre cazul lui special

El a adaugat că vrea să viziteze grădina zoologică din Houston, pe care a spus că o vedea zilnic pe fereastra camerei sale de spital.

„Vreau să mă întorc și vreau să-mi vizitez toți prietenii și vreau să le mulțumesc personal pentru tot ceea ce au făcut pentru mine”, a mai spus Synott, conform ABC News.

Nicholas Synott is a COVID-19 miracle! After catching the virus in March, being on a ventilator, and going into respiratory failure, he's back home in the U.K.​ https://t.co/UGdDuLwyTW