Când a vrut să schimbe covorul, o femeie a trecut prin momente de spaimă. Clipul video e viral pe TikTok

Din când în când, oamenii simt nevoia sa facă schimbări în casa în care locuiesc, fie că este vorba despre renovat, fie că este vorba doar despre înlocuirea unor obiecte din locuință.

O femeie care a dorit să își schimbe covorul vechi și ponosit din dormitor a avut parte de o surpriză de proporții, căci a găsit sub carpetă un detaliu ce i-a dat fiori.

Ce a descoperit o femeie, chiar sub covorul din dormitorul său

Tânăra nu și-a imaginat în niciun moment faptul că sub covorul din dormitorul său există un detaliu surprinzător și desprins parcă din filmele thriller sau horror.

La ceva timp după ce s-a mutat în respectiva locuință, femeia a decis că a venit momentul să mai facă niște schimbări prin dormitor, așa că s-a gândit să schimbe covorul.

Totuși, atunci când a ridicat respectiva carpetă, aceasta a avut parte de o doză cât se poate de generoasă de fiori. Fără să mai stea pe gânduri, aceasta a pus rapid mâna pe telefonul mobil și s-a apucat să filmeze ce descoperire a făcut, chiar în camera ei.

În scurt timp, clipul video a fost publicat pe contul său de TikTok și a adunat mai bine de nouă milioane de vizualizări și numeroase reacții. Internauții s-au întrecut fie în glume, fie în sugestii oferite tinerei.

Așa cum se poate vedea și în imaginile de mai sus, atunci când a ridicat covorul din dormitorul său, femeia a dat cu ochii de un desen ce imita foarte bine silueta unui om. Pentru cei care sunt pasionați de filmele și cărțile polițiste, acest lucru se face pentru a marca locul în care a fost găsit un cadavru. Și ca situația să fie și mai bizară, lângă conturul corpului uman era scrisă și o dată („19 ianuarie 2018”), dar și un „număr de caz”.

Când a văzut ce se afla sub carpetă, tânără a avut fiori și s-a gândit că poate, la un moment dat, cineva și-a pierdut viața aici și criminaliștii au desfășurat o anchetă, cu strângere de probe de la fața locului.

„Nu am fost deranjată să descopăr că cineva a murit la mine în casă, dar vă imaginați ce surpriză am avut atunci când am scos covorul și am găsit asta. E puțin cam îngricoșător”, a dezvăluit proprietara caasei, potrivit celor de la dailystar.co.uk.

Așa cum era de așteptat, internauții au reacționat imediat. Unii au fost de părere că urmele de pe podea au apărut ca urmare a unei crime, în timp ce alții au fost de părere că foștii proprietari au dorit să facă o farsă viitorilor cumpărători ai casei.

„Eu m-aș muta de acolo”, a fost părerea unuia dintre urmăritorii tinerei.

Nu se știe exact care este adevărul, dar cu siguranță clipul video filmat de femeie a făcut senzație pe TikTok și a adunat mai bine de nouă milioane de vizualizări.

