Când vom găsi extratereștri, de fapt. Experții au dezvăluit cât va mai dura: „Sunt absolut convinsă”

Experții au estimat când vom găsi extratereștri, de fapt, pe măsură ce tehnologia noastră avansează și explorăm mai mult din univers.

Viața extraterestră ar putea fi diferită față de cum ne imaginăm | Shutterstock

Unii experți cred că întâlnirea noastră cu extratereștri va avea loc în curând, pe măsură ce explorăm mai mult din univers.

Nu toți cercetătorii sunt convinși, dar unii dintre ei cred că această întâlnire va avea loc până la finalul secolului, scrie Daily Mail.

Dame Maggie Aderin–Pocock, de la University College London, o expertă cunoscută din Marea Britanie, susține că vom găsi viața pe altă planetă până în anul 2075.

În același timp, experta nu crede că vom avea de-a face cu forme de viață evoluată, ci unele primitive, cel puțin la început.

Când vom găsi extratereștri, de fapt

Dar acest lucru nu înseamnă că nu putem întâlni o formă de viață cu o tehnologie „mult superioară” celei pe care o avem noi, susține experta.

„În întregul univers există aproximativ 200 de miliarde de galaxii,” susține Aderin–Pocock. „Și astfel, deși anumite condiții au fost îndeplinite pentru ca viața să apară aici pe Pământ, și acesta e singurul exemplu de viață pe care îl avem, sunt absolut convinsă că există viață acolo undeva, pentru că, având atât de multe stele, atât de multe planete, de ce s-ar întâmpla doar aici?”

Aderin–Pocock și-a prezentat predicția înainte de a susține prelegerile de Crăciun ale Royal Institution. Acestea sunt cele mai prestigioase prelegeri publice de știință din Marea Britanie. Tema din acest an e despre întrebările importante la care știința spațială încă trebuie să răspundă.

O teorie formulată pentru prima dată în 1961 susține că există o probabilitate ridicată ca viața să existe și în alte părți, din cauza numărului uriaș de planete din univers.

Aderin–Pocock a spus că acest „joc al numerelor”, cunoscut și sub numele de ecuația Drake, e motivul pentru care crede că nu suntem singuri.

Ea a explicat că doar în galaxia noastră, Calea Lactee, există 300 de miliarde de stele.

„Fiecare dintre acele stele e un soare precum soarele nostru,” a spus ea. „Iar acum detectăm planete care orbitează în jurul acelor stele.”

Deja primim „indicii tentante” ale existenței vieții de pe unele dintre aceste planete. Experta a amintit și o descoperire recentă legată de exoplaneta K2–18b, aflată la 124 de ani-lumină de Pământ.

La începutul acestui an, oamenii de știință au detectat molecule în atmosfera planetei care pot exista în mod persistent doar dacă există o formă de viață.

Descoperirea a fost considerată cel mai promițător semn de viață de până acum în afara sistemului nostru solar. Experții cred că lumea îndepărtată e probabil acoperită de un ocean și „forfotește” cu organisme vii.

„Cred că aici stă provocarea, dovezile concrete. Dar, dacă ar fi să pariez, în ceea ce privește obținerea unei detecții pozitive, aș spune cu siguranță în următorii 50 de ani,” a continuat experta.

Ar fi existat viață și pe Marte

În septembrie, NASA a anunțat descoperirea a ceea ce consideră a fi cel mai clar semn de viață găsit vreodată pe Marte, după ce a identificat marcaje neobișnuite pe rocile de noroi dintr-un vechi albie de râu plină de praf.

Oamenii de știință cred că aceste caracteristici conțin minerale produse prin reacții chimice care ar putea fi asociate cu viața marțiană antică.

Dar, deși extratereștrii sunt reprezentați în mod tradițional ca „omuleți verzi” într-o navă spațială, realitatea e probabil foarte diferită.

„Cel mai probabil vom găsi un fel de mâzgă gri,” a spus experta. „Totuși, există șansa să găsim ceva mai sofisticat. Am putea găsi ceva ce evoluează și poate comunica. Și, desigur, tehnologia lor ar putea fi mult superioară celei pe care o avem noi.”

„Îmi place ideea extratereștrilor de pe cealaltă parte a Lunii care se uită spre noi și speră că ne vom ‘maturiza’ curând,” a declarat ea.

Dacă vom găsi viață, va trebui să fim „incredibil de atenți” la modul în care o tratăm, a avertizat ea.

„Dacă există orice formă de viață, trebuie să ne asigurăm că e complet izolată,” susține experta. „Nu poate intra în contact cu nicio prezență umană.”