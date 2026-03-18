Rechinii ar avea „prieteni buni cu care înoată împreună”. Comportamentul neobișnuit al prădătorilor de temut

Potrivit unui nou studiu, rechinii ar avea „prieteni buni cu care înoată împreună”, un comportament social surprinzător.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 18 Martie 2026, 14:53 | Actualizat Miercuri, 18 Martie 2026, 14:55
Rechinii au relații sociale mai complexe decât se credea | Shutterstock

Rechinii taur (Carcharhinus leucas) sunt considerați una dintre cele mai periculoase specii de rechin, cu minim 100 de atacuri anuale asupra oamenilor. Anul trecut, 27 dintre ele au fost fatale.

Cu o lungime de 3.6 metri, acești rechini erau considerați solitari până acum, scrie PopSci.

Dar, potrivit unui nou studiu, se pare că pot forma legături sociale importante.

Studiul a fost publicat în jurnalul Animal Behaviour și detaliază aceste legături pe care rechinii le au cu „prieteni” specifici.

Rechinii ar avea „prieteni buni cu care înoată împreună”

Potrivit studiului, rechinii ar avea „prieteni buni cu care înoată împreună”, în loc să se amestece la întâmplare. Rechinii par să aleagă activ cu cine își petrec timpul și au preferințe.

„La fel ca oamenii, care își construiesc o gamă variată de relații sociale, de la cunoștințe ocazionale la cei mai buni prieteni, dar evită și anumite persoane, și acești rechini taur fac lucruri similare,” a declarat Natasha D. Marosi, coautoare a studiului.

Pe parcursul a 6 ani, o echipă de la Universitatea din Exeter și Universitatea din Lancaster din Marea Britanie, împreună cu Fiji Shark Lab și Beqa Adventure Divers, a observat acest comportament de alegere a „prietenilor” în Rezervația Marină Shark Reef din Fiji.

„Rezervația Marină Shark Reef e o zonă protejată unde se adună un număr mare de rechini pe tot parcursul anului, ceea ce ne permite să studiem aceiași indivizi în mod repetat, în timp,” a explicat Marosi.

Citește și: O specie „inocentă” de rechini a ucis un om pentru prima dată. Avertismentul urgent emis de experți

Marosi și colegii săi au monitorizat 184 de rechini taur din 3 categorii de vârstă, subadulți (încă neajunși la maturitate sexuală), adulți și adulți avansați (post-reproductivi). Echipa a urmărit 2 tipuri diferite de relații observabile.

Primele sunt numite asocieri la scară largă și apar atunci când rechinii rămân la o distanță de cel mult o lungime de corp unul față de celălalt. Celelalte sunt interacțiuni la scară fină, când un rechin conduce iar celălalt îl urmează sau când înoată în paralel.

Echipa a descoperit că legăturile sociale sunt frecvente între rechinii adulți. De asemenea, rechinii erau mai predispuși să interacționeze cu parteneri de dimensiuni similare.

„Contrar percepțiilor comune despre rechini, studiul nostru arată că aceștia au vieți sociale relativ bogate și complexe,” a adăugat Darren Croft, coautor al studiului. „Abia începem să înțelegem cu adevărat viața socială a multor specii de rechini. La fel ca alte animale, probabil că beneficiază de pe urma socializării. Acest lucru poate include învățarea unor noi abilități, găsirea hranei și a potențialilor parteneri, dar și evitarea confruntărilor.”

Rechinii taur preferă să își petreacă timpul alături de femele

Echipa a mai constatat că rechinii, indiferent de sex, preferau să socializeze cu femelele. Totuși, masculii aveau, în medie, mai multe conexiuni sociale decât femelele.

„Masculii rechin taur sunt mai mici din punct de vedere fizic decât femelele, astfel încât un posibil avantaj e integrarea socială mai ridicată,” a spus Marosi. „Aceasta îi protejează de confruntările agresive cu indivizi mai mari.”

Citește și: Animalul care a trecut de un test cognitiv creat pentru copii. Ce viețuitoare impresionează cu abilitățile ei

Dintre categoriile de vârstă, rechinii adulți se aflau în centrul rețelei sociale. Rechinii adulți avansați și subadulții erau, în general, mai puțin conectați social.

„Acești indivizi mai în vârstă au ani de experiență în perfecționarea abilităților, vânătoare și reproducere, iar socializarea poate să nu mai fie la fel de esențială pentru supraviețuirea lor ca pentru un individ aflat în perioada de vârf,” a explicat Marosi. „Rechinii subadulți vizitează rar rezervația. De obicei, aceștia ocupă habitatele de coastă, în timp ce puii de rechin taur pot fi găsiți în râurile și estuarele din Fiji.”

În stadiile timpurii de viață, rechinii trebuie, în general, să evite prădătorii, inclusiv amenințările venite din partea altor rechinul taur adulți. Cu toate acestea, echipa menționează că există și subadulți mai îndrăzneți în rezervație.

Fenomenul „Godzilla” care poate afecta întreaga lume în 2026. Ce fenomen îngrijorează experții...
AS.ro Și-a abandonat partenera pe munte, la 4.000 metri altitudine! Cazul despre care vorbește toată lumea: ce a urmat Și-a abandonat partenera pe munte, la 4.000 metri altitudine! Cazul despre care vorbește toată lumea: ce a urmat
Observatornews.ro Cum s-a scufundat remorcherul Rompetrol în Portul Midia şi ce se ştie despre marinarii dispăruţi Cum s-a scufundat remorcherul Rompetrol în Portul Midia şi ce se ştie despre marinarii dispăruţi
Antena 3 Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului" Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
SpyNews Mihaela Moise, mesaj dur legat de Betty Salam. Ce spune despre cântăreață, după ce a renunțat la custodia copilului Mihaela Moise, mesaj dur legat de Betty Salam. Ce spune despre cântăreață, după ce a renunțat la custodia copilului

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Experții avertizează că un tsunami ar putea avea loc în Marea Mediterană. Ce țară va fi grav afectată
Experții avertizează că un tsunami ar putea avea loc în Marea Mediterană. Ce țară va fi grav afectată
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a sărbătorit fiul Regelui Charles Ziua Mamei din Marea Britanie
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a... Catine.ro
O româncă a zis ce a pățit atunci când și-a lăsat caserola cu mâncare în frigiderul de la birou. Ce a urmat
O româncă a zis ce a pățit atunci când și-a lăsat caserola cu mâncare în frigiderul de la birou. Ce a urmat
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Vladimir Putin pregătește un atac asupra unei țări NATO, anunță propagandiștii ruși: „Republica Populară Narva”
Vladimir Putin pregătește un atac asupra unei țări NATO, anunță propagandiștii ruși: „Republica Populară... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Bogdan de la Ploiești, apariție neașteptată alături de mama Vanessei! Imagini inedite cu manelistul și viitoarea soacră
Bogdan de la Ploiești, apariție neașteptată alături de mama Vanessei! Imagini inedite cu manelistul și... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de post cu linte și legume crocante. Rețetă bogată în proteine
Salată de post cu linte și legume crocante. Rețetă bogată în proteine HelloTaste.ro
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși.
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să... Antena3.ro
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea useit
Pensionarii vor primi 596 lei! Cine se încadrează să ia banii
Pensionarii vor primi 596 lei! Cine se încadrează să ia banii BZI
Falimentul bate la ușa fermelor: laptele costă 2 lei să fie produs, dar se vinde cu un leu
Falimentul bate la ușa fermelor: laptele costă 2 lei să fie produs, dar se vinde cu un leu Jurnalul
Mira aruncă bomba! Indiciul că Levi Elekes ar fi înșelat-o: S-a jurat pe ochii mei...
Mira aruncă bomba! Indiciul că Levi Elekes ar fi înșelat-o: S-a jurat pe ochii mei... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
IPS Teodosie i-a făcut
IPS Teodosie i-a făcut "baie" cu agheasmă primarului Constanţei, care n-a apucat să se ferească Observator
Beneficiile consumului de soia. Cum îți poate sprijini starea de sănătate
Beneficiile consumului de soia. Cum îți poate sprijini starea de sănătate MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
5 moduri de a încuraja relațiile de familie
5 moduri de a încuraja relațiile de familie DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari UseIT
Lapte vegetal din orez. Rețetă de băutură simplă și delicată
Lapte vegetal din orez. Rețetă de băutură simplă și delicată Hello Taste
