Rechinii ar avea „prieteni buni cu care înoată împreună”. Comportamentul neobișnuit al prădătorilor de temut

Potrivit unui nou studiu, rechinii ar avea „prieteni buni cu care înoată împreună”, un comportament social surprinzător.

Rechinii taur (Carcharhinus leucas) sunt considerați una dintre cele mai periculoase specii de rechin, cu minim 100 de atacuri anuale asupra oamenilor. Anul trecut, 27 dintre ele au fost fatale.

Cu o lungime de 3.6 metri, acești rechini erau considerați solitari până acum, scrie PopSci.

Dar, potrivit unui nou studiu, se pare că pot forma legături sociale importante.

Studiul a fost publicat în jurnalul Animal Behaviour și detaliază aceste legături pe care rechinii le au cu „prieteni” specifici.

Potrivit studiului, rechinii ar avea „prieteni buni cu care înoată împreună”, în loc să se amestece la întâmplare. Rechinii par să aleagă activ cu cine își petrec timpul și au preferințe.

„La fel ca oamenii, care își construiesc o gamă variată de relații sociale, de la cunoștințe ocazionale la cei mai buni prieteni, dar evită și anumite persoane, și acești rechini taur fac lucruri similare,” a declarat Natasha D. Marosi, coautoare a studiului.

Pe parcursul a 6 ani, o echipă de la Universitatea din Exeter și Universitatea din Lancaster din Marea Britanie, împreună cu Fiji Shark Lab și Beqa Adventure Divers, a observat acest comportament de alegere a „prietenilor” în Rezervația Marină Shark Reef din Fiji.

„Rezervația Marină Shark Reef e o zonă protejată unde se adună un număr mare de rechini pe tot parcursul anului, ceea ce ne permite să studiem aceiași indivizi în mod repetat, în timp,” a explicat Marosi.

Citește și: O specie „inocentă” de rechini a ucis un om pentru prima dată. Avertismentul urgent emis de experți

Marosi și colegii săi au monitorizat 184 de rechini taur din 3 categorii de vârstă, subadulți (încă neajunși la maturitate sexuală), adulți și adulți avansați (post-reproductivi). Echipa a urmărit 2 tipuri diferite de relații observabile.

Primele sunt numite asocieri la scară largă și apar atunci când rechinii rămân la o distanță de cel mult o lungime de corp unul față de celălalt. Celelalte sunt interacțiuni la scară fină, când un rechin conduce iar celălalt îl urmează sau când înoată în paralel.

Echipa a descoperit că legăturile sociale sunt frecvente între rechinii adulți. De asemenea, rechinii erau mai predispuși să interacționeze cu parteneri de dimensiuni similare.

„Contrar percepțiilor comune despre rechini, studiul nostru arată că aceștia au vieți sociale relativ bogate și complexe,” a adăugat Darren Croft, coautor al studiului. „Abia începem să înțelegem cu adevărat viața socială a multor specii de rechini. La fel ca alte animale, probabil că beneficiază de pe urma socializării. Acest lucru poate include învățarea unor noi abilități, găsirea hranei și a potențialilor parteneri, dar și evitarea confruntărilor.”

Rechinii taur preferă să își petreacă timpul alături de femele

Echipa a mai constatat că rechinii, indiferent de sex, preferau să socializeze cu femelele. Totuși, masculii aveau, în medie, mai multe conexiuni sociale decât femelele.

„Masculii rechin taur sunt mai mici din punct de vedere fizic decât femelele, astfel încât un posibil avantaj e integrarea socială mai ridicată,” a spus Marosi. „Aceasta îi protejează de confruntările agresive cu indivizi mai mari.”

Citește și: Animalul care a trecut de un test cognitiv creat pentru copii. Ce viețuitoare impresionează cu abilitățile ei

Dintre categoriile de vârstă, rechinii adulți se aflau în centrul rețelei sociale. Rechinii adulți avansați și subadulții erau, în general, mai puțin conectați social.

„Acești indivizi mai în vârstă au ani de experiență în perfecționarea abilităților, vânătoare și reproducere, iar socializarea poate să nu mai fie la fel de esențială pentru supraviețuirea lor ca pentru un individ aflat în perioada de vârf,” a explicat Marosi. „Rechinii subadulți vizitează rar rezervația. De obicei, aceștia ocupă habitatele de coastă, în timp ce puii de rechin taur pot fi găsiți în râurile și estuarele din Fiji.”

În stadiile timpurii de viață, rechinii trebuie, în general, să evite prădătorii, inclusiv amenințările venite din partea altor rechinul taur adulți. Cu toate acestea, echipa menționează că există și subadulți mai îndrăzneți în rezervație.