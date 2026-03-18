SpaceX a lansat al 10.000-lea satelit activ. Ce planuri ambițioase are Elon Musk pentru orbita joasă a Pământului

SpaceX a lansat al 10.000-lea satelit activ în orbita joasă a Pământului, un prag important în planurile ambițioase ale lui Elon Musk.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 18 Martie 2026, 15:24 | Actualizat Miercuri, 18 Martie 2026, 15:26
Elon Musk are planuri ambițioase pentru constelația Starlink | Shutterstock

La aproximativ 7 ani de când SpaceX a început să creeze constelația de Internet Starlink, compania a lansat până acum 10.000 de sateliți activi.

Compania a lansat 2 noi loturi de sateliți pe 17 martie, cu 54 de noi dispozitive, scrie Space.com.

Această lansare a dus la un număr total de sateliți de 10.000 pe orbita Pământului.

Prima lansare a avut loc cu ajutorul rachetei Falcon 9, de la baza spațială Vandenberg din California, și a 2-a de la baza Cape Canaveral din Florida.

Megaconstelația Starlink are acum 10.049 de unități, dintre care toate, cu excepția a 10, sunt funcționale. Alți 1.509 sateliți Starlink au fost lansați din mai 2019, dar între timp au reintrat în atmosfera Pământului și au fost distruși.

Lansarea de la Cape Canaveral a marcat a 34-a misiune Falcon 9 din acest an pentru SpaceX și a 378-a lansare Starlink din istoria companiei.

Recent, compania SpaceX a depus o cerere pentru a lansa 1 milion de sateliți pe orbita Pământului, în scopul alimentării inteligenței artificiale.

Cererea susține că „centrele de date orbitale” reprezintă cea mai eficientă soluție din punct de vedere al costurilor și al energiei pentru a satisface cererea în creștere de putere de calcul pentru AI.

În mod tradițional, astfel de centre sunt depozite mari pline de computere puternice care procesează și stochează date. Compania aerospațială a lui Musk afirmă că necesarul de procesare, generat de extinderea utilizării inteligenței artificiale, depășește deja „capacitățile terestre”.

Acest plan ar crește drastic numărul sateliților Starlink aflați pe orbită. Rețeaua existentă de 10.000 de sateliți, a fost deja acuzată că provoacă aglomerație în spațiu. Aceasta e acuzație pe care Musk o neagă, în ciuda numeroaselor dovezi.

Musk a scris pe platforma sa de social media X: „Sateliții vor fi, de fapt, atât de departe unii de alții încât va fi dificil să-i vezi de la unul la altul. Spațiul e atât de vast încât depășește orice înțelegere,” a scris Musk pe platforma X, fără să menționeze că spațiul de pe orbita Pământului e, de fapt, limitat.

Elon Musk vrea să creeze centre de date AI în spațiu

La fel ca sateliții Starlink, care oferă internet de mare viteză, aceștia ar funcționa pe orbita joasă a Pământului, la altitudini cuprinse între 500 și 2.000 de kilometri.

SpaceX susține că „centrele de date orbitale”, un concept explorat și de alte companii, ar reprezenta o alternativă mai ecologică la centrele tradiționale, care necesită cantități uriașe de energie pentru funcționare și apă pentru răcire.

Un expert a declarat anterior că lansarea echipamentelor pe orbită rămâne costisitoare. Infrastructura necesară pentru protejarea, răcirea și alimentarea acestora poate fi complexă, în timp ce cantitatea tot mai mare de deșeuri spațiale pune în pericol echipamentele fizice.

Alți specialiști avertizează că numărul în creștere de obiecte aflate pe orbită joasă mărește riscul de coliziuni între acestea. Ceea ce ar putea deteriora echipamentele sau trimite fragmente înapoi spre Pământ.

