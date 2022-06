Ce a îndrăznit să facă un bărbat, chiar la nunta fratelui său! Mireasa s-a enervat la culme

Întâmplarea a ajuns pe internet și a devenit virală. Bărbatul a povestit ce gest a făcut la nunta fratelui său și de ce mireasa a fost atât de supărată. Povestirea a fost publicată pe celebra platformă Reddit, acolo unde oameni din întreaga lume își împărtășesc experiențele. Când au aflat ce gest a putut face bărbatul, mulți s-au mirat din plin.

Ce a făcut un bărbat la nunta fratelui său și de ce mireasa a considerat că i-a stricat petrecerea

Nunta este una dintre cele mai frumoase momente din viața unei persoane, motiv pentru care viitoarele mirese au grijă să organizeze totul cu mare atenție la detalii, pentru ca totul să iasă cât mai frumos.

Totuși, o mireaasă a avut parte de o surpriză mai mult decât neplăcută atunci când a văzut ce gest complet neașteptat a putut face cumnatul său, chiar în timpul petrecerii de nuntă. Chiar și invitații au privit uluiți atunci când au văzut ce se întâmplă.

Iată mai jos dezvăluirea făcută de cumnat, pe Reddit:

„Eram singuri, nu se uita nimeni la noi fiindcă erau o sută de persoane acolo. Acela a fost momentul în care, profitând de faptul că ne aflam toți pe o plajă la apus, am întrebat-o dacă vrea să fie soția mea. A acceptat, am râs pe cinste, am făcut un selfie împreună și am pornit apoi către locul unde avea loc recepția”, a dezvăluit bărbatul, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Cumnatul miresei a spus că nu a făcut publică vestea, dar totul a ieșit la iveală la scurt timp după ce tânăra a pus pe Facebook și Instagram pozele făcute în momentul cu cererea. Două zile mai târziu, fratele bărbatului și mireasa acestuia au reacționat imediat și i-au contactat telefonic. Acesta a fost momentul în care mireasa s-a arătat supărată și a spus că cei doi au luat nunta în derâdere și că sunt lipsiți de respect fiindcă s-au logodit la nunta altcuiva.

La scurt timp după ce a fost publicat pe internet, mesajul a stârnit numeroase reacții în rândul internauților. Unii au fost de părere că gestul nu a fost exagerat sau nepotrivit, mai ales că s-a făcut în mod discret, fără a atrage deloc atenția asupra lor. Alții, în schimb, au fost ceva mai rezervați și au zis că logodna ar fi putut avea loc într-un alt cadru, mai intim.

