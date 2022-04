Ce a putut să ceară o mireasă logodnicului său, cu puțin timp înainte de nuntă. Mulți au criticat-o: „Nu îl meriți”

Se spune că nunta este unul dintre cele mai importante și fericite momente din viața unei persoane. Viitoarele mirese organizează totul cu multă atenție la detalii, de la rochia care trebuie să fie perfectă și până la meniu, decoruri, muzică și multe altele. Totuși, o mireasă i-a uimit pe mulți atunci când a dezvăluit ce a putut să ceară logodnicului său să facă în ziua nunții.

Este cunoscut faptul că, uneori, miresele au tendința să exagereze cu pretențiile sau cu lista de dorințe atunci când vine vorba despre petrecerea de nuntă. O femeie însă a reușit să uimească oameni din întreaga lume și să stârnească un val puternic de reacții atunci când a recunoscut ce i-a cerut partenerului său să facă, în ziua cea mare.

Femeia și-a luat inima în dinți și a dezvăluit totul pe celebra platformă Reddit, cu scopul de-a vedea ce părere au alții despre gestul său. Spera să descopere că nu este nimic greșit la ceea ce i-a cerut logodnicului său la nuntă, dar efectul a fost unul complet opus.

„Eu și logodnicul meu plănuim să ne căsătorim în curând. El are heterocromie și, în mod evident, nu am absolut nicio problemă cu asta, dar mă gândeam că, de dragul pozelor noastre de la nuntă, ar fi drăguț dacă ar purta lentile de contact, pentru ca ochii lui să aibă aceeași culoare. Nu m-am gândit că rugăminea mea o să-l supere atât de tare, dar când i-am zis parcă s-a schimbat la față.

Mi-a zis că nu credea că mă deranjează culoarea ochilor lui și i-am spus că așa este, nu mă deranjează. Totuși, aș aprecia foarte mult dacă ar purta elntile de contact care să îl facă să aibă aceeași culoare la ochi, de dragul pozelor de nuntă. I-am zis că poate inclusiv să își ia o pereche de lentil de contact care să se potrivească la culoare cu ochii mei, fiindcă eu am ochi albaștri. El are un ochi albastru și unul căprui”, a fost dezvăluirea făcută de viitoarea mireasă pe Reddit, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Femeia a mai mărturisit faptul că logodnicul său s-a supărat și că a reacționat în mod exagerat, iar întreaga discuție s-a transformat apoi într-o ceartă ce i-a făcut să doarmă în camere separate.

Deși spera să găsească înțelegere la internauți, mulți au fost de părere că mireasa a exagerat și că rugămintea ei arată exact opusul a ceea ce susține.

„Spui că nu te deranjează faptul că are heterocromie, dar în același timp îl pui să poarte lentil de contact pentru niște poze? Dacă nu ești fericită cu el așa cum e, atunci nu îl meriți”, a fost părerea tranșantă a unuia dintre utilizatorii Reddit, care au citit povestea.

Dezvăluirea femeii a ajuns iemdiat virală pe internet și nu puțini au fost cei care au criticat-o pe mireasa respectivă.

