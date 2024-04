O femeie a fost atât de nervoasă de ceea ce a putut să facă soacra ei încât a dezvăluit totul pe internet. Nu puțini au fost cei care au criticat gestul soacrei.

O tânără a avut parte de o surpriză mai mult decât neplăcută atunci când a descoperit ce a putut să facă soacra ei, chiar cu puțin timp înainte de nuntă. Furioasă de ceea ce a aflat, aceasta s-a certat cu viitorul soț și cu rudele acestuia. Supărată, femeia și-a luat inima în dinți și a dezvăluit toată întâmplarea pe internet.

Ce a putut să facă o soacră, înainte de nuntă! Chiar nora ei a fost cea care a prins-o în fapt și a povestit totul

Aceasta este neobișnuita întâmplare prin care a trecut o viitoare mireasă, după ce și-a prins soacra făcând ceva ce a înfuriat-o la culme. Nervoasă, aceasta și-a luat inima în dinți și a povestit totul în detaliu, dornică să afle de la alții dacă ea a exagerat sau dacă mai sunt și alții care îi dau dreptate. Iată mai jos confesiunea tinerei:

„Mă mărit în curând cu logodnicul meu. Mi-am cumpărat o rochie de mireasă în urmă cu câteva săptămâni. Mama soacră a tot insistat să o probeze și ea, dar eu am refuzat cât se poate de ferm. A ajuns să îmi spună că îmi dă 100 de dolari ca s-o las și pe ea s-o încerce. Mi-a spus că îi plac mult rochiile de mireasă. Ieri am venit de la serviciu și l-am găsit acasă pe logodnicul meu. S-a speriat când m-a văzut și a încercat să mă oprească să intru în camera mea, făcea asta în timp ce trimitea mesaje cuiva prin intermediul telefonului mobil. Am deschis și am fost șocată s-o văd pe mama lui stând în camera și purtându-mi rochia. Am pus imediat mâna pe telefon și i-am făcut poză.

Amândoi s-au speriat atunci când i-am anunțat că vreau bani pentru o rochie nouă în următoarele trei zile altfel arăt poza cu soacra întregii familii. Soacra a început să plângă, iar soțul a început să îmi spună că nu pot să fac asta, că exagerez lucrurile și că simplul fapt că a probat-o nu contează chiar așa de mult. Am refuzat să îl ascult, căci merit să am opinia mea. Mă simt dezgustată acum, când mă uit la rochie. Nu o mai vreau. A început să țipe la mine și să-mi spună să nu-mi mai tratez soacra de parcă îmi e dușman.

Ne-am certat și, de atunci, el stă cu mama lui. Îmi pare rău, dar am cheltuit 3.000 de dolari pe rochie și am muncit atât de mult ca să mi-o permit. Rudele cred că exagerez și că risc să mă pun rău cu soacra, dar voi ce părere aveți?”, a fost mesajul publicat de tânără, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care i-au luat apărarea și au criticat atât soacra, cât și mirele, pentru faptul că a ales să stea lângă mama lui, nu lângă femeia iubită, mai ales după o asemenea întâmplare.