O mireasă a rămas fără cuvinte atunci când a văzut ce cadou a putut să-i ofere cavalerul de onoare al mirelui. Tânăra a spus că este cel mai scârbos dar primit vreodată și mulți i-au dat dreptate când au aflat despre ce este vorba.

O tânără a trecut printr-o surpriză de proporții atunci când a deschis cadoul primit de la cavalerul de onoare al mirelui. A fost de-a dreptul stupefiată atunci când a văzut ce a putut să îi pună bărbatul într-o cutie. Biletul din interior a făcut-o să se enerveze la culme. Femeia și-a luat apoi inima în dinți și a povestit ce s-a întâmplat, mai exact.

Ce cadou a putut să primească o mireasă de la cavalerul de onoare al mirelui. Tânăra a rămas fără cuvinte

Enervată de ceea ce i-a dat în dar cavalerul de onoare al mirelui său, o mireasa a răbufnit și a spus toată povestea pe internet, iar dezvăluirile sale au devenit virale și au stârnit un val puternic de reacții.

„Mi-aș fi dorit să fie doar o glumă, dar nu e. Efectiv am primit cel mai dezgustător cadou de nuntă pe care cineva și l-ar putea imagina”, a dezvăluit femeia, potrivit celor de la nypost.com, pe un un grup de Facebook dedicat pregătirilor pentru nuntă.

„Am deschis cutia și am dat peste un fel de cărămidă făcută din unghii tăiate și lipite, obiectul fiind învelit în hârtie de culoare maro. Asta mi-a oferit unul dintre cavalerii de onoare al mirelui, chiar la nuntă. Am deschis cutia și efectiv am rămas blocată, nu mi-a venit să cred că așa ceva e posibil. Am luat biletul și pe el scria: „Pentru cuplul meu favorit, soțul tău a fost un tip scârbos în facultate. Mereu își tăia unghiile și le lăsa peste tot prin camera. Le-am colectat timp de 8 ani și am adăugat chiar și unele ale mele, ca să obțin această cărămidă de unghii. Am lipit totul cu lipici special”, a scris cavalerul de onoare.

„Acum soțul tău nu va putea uita de anii de facultate și tu o să fii, probabil, singura mireasă din Statele Unite ale Americii care are un astfel de obiect. Sper că ați râs pe cinste. Sunt fericit pentru voi. Felicitări!”, a încheiat apoi cavalerul de onoare.

Supărată, femeia a dezvăluit totul în detaliu și nu puțini au fost cei care s-au mirat că așa ceva a fost posibil.