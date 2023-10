Te-ai întrebat vreodată de ce vezi aceste fascicule de lumină atunci când privești către orice sursă de lumină? Ei bine, cel mai probabil faci parte dintre cei care suferă de această afecțiune medicală.

Te-ai întrebat vreodată de ce vezi aceste fascicule de lumină atunci când privești către orice sursă de lumină? Ei bine, cel mai probabil faci parte dintre cei care suferă de această afecțiune medicală. Fie că se întâmplă dimineața la prima oră, sau seara târziu când ochii sunt obosiți, aceasta este o condiție foarte des întâlnită, transmite unilad.com. Potrivit sursei citate, aproximativ o treime dintre americani se confruntă cu acest simptom, inclusiv nevoia de a mișca ochii pentru a vedea clar, dureri de cap și vedere încețoșată. Iată ce se întâmplă, de fapt.

Ce înseamnă dacă vezi aceste linii când privești către un bec aprins. Este semnul unei probleme importante de sănătate

Imaginea prezintă ceea ce mulți oameni văd atunci când se uită către un bec aprins. Cei care văd astfel suferă cel mai probabil de o afecțiune numită astigmatism, care are loc atunci când corneea (stratul frontal transparent de pe globul ocular) sau cristalinul (în interiorul ochiului) are o formă diferită de cea normală.

Citește și: O femeie care folosea lentile de contact a mers la doctor pentru că simțea ceva în ochi. Oftalmologul, oripilat când a văzut cauza

Un astigmatism ușor nu va duce probabil la niciun simptom, dar forma anormală a cristalinului sau a corneei cauzată de o altă afecțiune poate face ca lumina să ia se deformeze pe măsură ce pătrunde în ochi, provocând o eroare de refracție.

„Întotdeauna am crezut că acest lucru este normal”, a scris o persoană pe Reddit după ce a văzut fotografia. „Ca atunci când ploua noaptea, și luminile de pe stradă arată ca niște stele mari roșii și verzi care se întind din cauza picăturilor de ploaie de pe parbriz. Apoi am aflat că am astigmatis și nu mi-a venit să cred. Nu toată lumea vede strălucirea”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cu toate acestea, dacă este ceva ce ți se întâmplă și ție, nu trebuie să intri în panică. Astigmatismul este o afecțiune obișnuită, unii oameni au această problemă înnăscută, în timp ce alții o dezvoltă în urma unei leziuni oculare, precum o boală sau o intervenție chirurgicală, explică Clinica Mayo.

Citește și: O mamă își alăpta bebelușul, când a observat ceva în neregulă. Cum și-a dat seama că micuța are probleme grave de sănătate

Deși, medicii nu știu motivul pentru care forma cristalinului sau a corneei poate varia de la o persoană la alta, sunt șanse mari să fie o problemă ereditară. De asemenea, cel mai sigur poți în care poți afla dacă suferi de astigmatism este să mergi la oftalomog.

Testarea ar putea include citirea dintr-o diagramă oculară sau examinarea ochilor printr-un dispozitiv cunoscut sub numele de „foropter”, unde trebuie să identifici mai multe litere. Testele pot include, de asemenea, un autorefractor sau un keratometru pentru a măsura curba corneei.