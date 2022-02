Ce număr vezi? O iluzie optică îi face pe oameni să vadă numere diferite. Testul care oferă indicii despre sănătatea ochilor

În centrul unei spirale se află un număr format din 7 cifre. Nu mulți sunt cei care au identificat toate cele 7 cifre ale numărului din imagine. Iluzia optică a devenit virală pe Internet, iar oamenii au spus dacă pot vedea, sau nu, întregul număr. Unii au văzut doar un număr din 3 cifre: 528, în timp ce alții au putut identifica numărul corect: 3452839.

528, 45283 sau 3452839, acestea au fost variantele frecvent dezbătute de oamenii care au participat la jocul care a luat amploare în lumea online.

Numărul cel mai adesea observat de oamenii care au participat la dezbatere pare să fi fost 45283, deoarece acele cifre sunt mai vizibile. Apoi, mulți alți oameni au văzut doar 528. Numărul complet este 3452839.

