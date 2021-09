Iluzie optică ieșită din comun. Acestă fotografie este alb-negru, nu colorată, cum o văd toți. Care este explicația

Uneori, unele lucruri nu sunt ceea ce par. Așa și în cazul iluziilor optice.

La prima vedere, în fotografie, se observă un grup de adolescenți și tineri, care se lasă fotografiați de un bărbat. Tricourile lor par colorate - în albastru, roșu, verde și galben, iar copacul pare și el verde, de asemenea. Nu e așa, însă, pentru că fotografia realizată este alb-negru.

Stuart Humphryes este un artist digital și creator de conținut stabilit în Londra, conform The Sun. El este cel care a răspândit iluzia optică în online, după ce a postat-o pe contul lui de Twitter. El a adăugat pur și simplu o grilă cu linii colorate peste imaginea alb-negru și astfel a debusolat pe toată lumea, deoarece fotografia pare color.

This is fascinating & shows how weak colour information can be on a photo for the brain to fill in the gaps and "colourise" it for you. It's a black & white photo, but overlaid with a thin grid of coloured lines. They're enough to trick your mind into seeing a full colour image pic.twitter.com/S0evEvxoK8