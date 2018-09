Ce salariu avea Nicolae Ceaușescu când era președintele României

Ceaușescu nu avea cel mai mare salariu din România, dezvăluie Petre Gigea, și chiar ar fi refuzat mărirea lefei. Iată cât câștiga Nicolae Ceaușescu.

„15.000 de lei era salariul lunar al preşedintelui României prin 1984. Primul-ministru avea cu o mie de lei mai puţin decât el, viceprim-ministrul cu două mii de lei mai puţin, iar noi, miniştrii, aveam mai puţin. O precizare: 9.000 de lei era salariul meu propriu-zis de ministru, plus 2.000 de lei – indemnizaţia de conducere, dar care nu intra la calculul pensiei, deoarece Ceauşescu nu accepta ideea unor pensii mari”, a declarat, pentru gds.ro , Petre Gigea, citat de click.ro.

„La ora aceea, cursul neoficial al dolarului american era de aproape 30 de lei. Dacă am face un calcul aproximativ, am putea zice că salariul lui Nicolae Ceauşescu a fost de aproape 500 de dolari SUA pe lună”, a mai explicat Petre Gigea.

„La sugestia unor colegi miniştri, prin noiembrie 1985, m-am dus într-o zi la Nicolae Ceauşescu cu o propunere de mărire a salariului lui, ştiind că, implicit, se vor mări astfel la toţi de sub el. Am trecut, ca propunere, 20.000 de lei pentru el, ca preşedinte al României. De ce? Se majoraseră salariile şi directorul general din Valea Jiului încasa 19.000 de lei pe lună (salariu plus sporuri). Nu a fost de acord cu propunerile mele şi a acceptat mărirea salariului de la 15.000 la 16.000 de lei, adică echivalentul a 530 de dolari SUA”, a mai explicat Petre Gigea, care a trecut în revistă și salariile oamenilor de rând: