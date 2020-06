Locul de pe Pământ cu cel mai curat aer a fost descoperit! COVID-19 nu are nicio șansă acolo!

Studiul care prezintă rezultatele cercetării obţinute până la acest moment a fost publicat în revista „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Cât de periculoasă este poluarea aerului

Poluarea aerului reprezintă deja o criză globală de sănătate publică şi ucide şapte milioane de oameni în fiecare an, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

Locul de unde ar putea izbucni următoarea pandemie, după cea de coronavirus, dezvăluit! Specialist: „Ar fi bine să nu ne forțăm norocul!”

Studiile arată că poluarea aerului creşte riscul de boli cardiace, precum şi rata accidentelor vasculare cerebrale sau a cancerului pulmonar.