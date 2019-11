Controversă în presă legat de dezbaterea organizată de echipa lui Iohannis: Rolul jurnaliştilor este de a pune întrebări, de a insista să obţină răspunsuri, nu de a umple lojele

„Am spus doamnei în cauză că eu nu sunt angajat al Digi24, prin urmare nu pot de capul meu să reprezint postul. (...) Asta arăta ca o recepţie exclusivistă a preşedintelui Iohannis. Şi am spus: nu se poate aşa ceva, domnul preşedinte nu are dreptul să facă el selecţia jurnaliştilor. Ce înseamnă? Sunt jurnaliştii care îi plac domnului preşedinte, puţini, care îi plac şi care sunt invitaţi acolo. Eu nu vreau să mă număr printre jurnaliştii preferaţi de domnul Iohannis, cum nu vreau să mă număr printre jurnaliştii preferaţi de niciun alt politician. Prefer să fiu detestat de toţi. (...) Dacă sunt invitaţii în alb trimise redacţiilor, aşa-i normal, să decidă ele pe cine trimit, nu domnul Iohannis, atunci eu pot să revin asupra hotărârii mele şi să particip. De atunci nu am mai primit niciun telefon”, a declarat Popescu.

Dan Tapalagă a anunţat pe Facebook: „G4Media.ro a primit, luni, invitaţia de a trimite un jurnalist - spectator, fără posibilitatea de a pune întrebări, în sala în care va avea loc astăzi, începând cu ora 19.00, discuţia candidatului Klaus Iohannis cu jurnaliştii şi analiştii aleşi de domnia sa. Am comunicat decizia noastră de a nu trimite jurnalişti - spectatori. Rolul jurnaliştilor este de a pune întrebări, de a insista să obţină răspunsuri, nu de a umple lojele şi de a legitima un format de dezbatere cel puţin discutabil”.

Pe de altă parte, jurnalistul Moise Guran, realizatorul emisiunii „Biziday” de la Europa FM, a anunţat că a hotărât să participe: „Am fost invitat la o dezbatere, nu la o conferinţă de presă. Am decis să merg”.

Magda Grădinaru a scris, marţi, pe Facebook: „Am refuzat pentru că sunt la Bruxelles, înainte de afla orice detaliu. E corect că am fost invitată la dezbaterea cu preşedintele Klaus Iohannis. Sunt la Bruxelles, asta am şi spus în refuz, nu aş fi putut să merg, dar şi dacă aş fi fost la Bucureşti, nu m-aş fi dus dacă era doar pentru a asista din sală. Mă interesează ce se va vorbi acolo, dar nu aş fi avut ce să caut în asistenţă. Ca diferenţă, de câte ori am fost la Comisie sau la Parlamentul European, chiar dacă erau întâlniri off sau background information , am fost tratată ca jurnalist, al cărui instrument e şi întrebarea”.

Dezbaterea anunţată de preşedintele Klaus Iohannis pentru ziua de marţi, la care nu va participa contracandidatul Viorica Dăncilă, va începe la ora 19.00 şi va dura între două şi trei ore.