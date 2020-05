5 mai 2013: ”Chinezii au creat un virus nou, ce atacă tractul respirator. Se transmite cu un simplu strănut!”

”Această cercetare este total inutilă și dovedește că specialiștii chinezi au trecut peste limitele bunului simț și au cedat ambiției. Dacă vor să demonstreze că noul virus se transmite la oameni, au cheltuit mult prea mulți bani pentru ceva ce știm deja” Jean-Claude Manuguerra, virusolog, 2013, pentru ”Le Parisien”

În mai 2020, cei de la ”Le Parisien” au dorit să lămurească aspectul. ”Putem vorbi despre o legătură între ceea ce s-a scris în 2013 și SARS-CoV-2?” ”Nu, H5N1-H1N1 și SARS-CoV-2 provin din tulpini diferite”, a răspun biologul Richard H. Ebright de la ”Waksman Institute of Microbiology”, New Jersey. Cu toate acestea, internauții nu s-au mulțumit cu explicațiile. ”De unde știau cercetătorii în 2013 că dacă virusul va scăpa de sub control va putea ucide 100.000.000 de oameni?”, s-au întrebat ei.