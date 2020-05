„Hai să cântăm una veselă!” Corul izolării, la Timișoara. Muzicienii au înlocuit scena cu...balconul - VIDEO

Organizatorii nu au anunţat evenimentul. Nu au vrut să încurajeze adunările publice. De spectacol s-au bucurat doar trecătorii norocoşi.

Flashmob-ul a avut loc în trei locuri diferite. Artiştii au recunoscut că inclusiv pentru ei a fost o adevărată provocare.

„Eu am rău de înălţime, la început am ezitat momentul, am ieşit pe balcon foarte temătoare, după care am decis să îmi fac curaj.

A fost foarte frumos, mi-a plăcut şi reacţia oamenilor, au aplaudat, unii au ieşit cu pahare de vin”, a mărturisit Alina Giurgiu.