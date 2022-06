Cum arată bărbatul care mănâncă doar carne crudă de pui. Care e motivul pentru care urmează acest regim alimentar bizar

Boban Simic, un bărbat în vârstă de 40 ani din Chicago, spune că are o dietă bazată pe carne crudă de pui și de vită. El spune că această dietă îl ajută să se păstreze sănătos. De asemenea, el a mai dezvăluit un detaliu din dieta sa pe care mulți l-ar cataloga drept scârbos.

Boban a mărturisit că își pune în iaurt scurgeri vaginale de la fostele iubite în iaurt pentru un plus de probiotice. El s-a autoproclamat ca fiind specialist în sănătate și spune că se simte mult mai bine de când mănâncă carne negătită, inclusiv miel, porc și capră.

Man, 40, claims he feels younger than ever thanks to a diet of RAW chicken and red meat https://t.co/CHA6VxZ3YO