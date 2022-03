O femeie nu reușea să slăbească, indiferent de ce dietă ținea, și a rămas uimită când a aflat motivul. Ce i-au zis medicii

Femeia, acum în vârstă de 28 de ani, a încercat să slăbească de-a-lungul multor ani de zile, dar fără niciun rezultat. Ea a încercat keto și alte diete cu conținut scăzut de calorii înainte de cere ajutorul unui medic.

Atunci a aflat adevăratul motiv pentru care nu putea slăbi. Indiferent de eforturile sale, o condiție medicală o împiedica să-și ducă planul la bun sfârșit. Astfel, degeaba se chinuia să mănânce sănătos sau în deficit caloric pentru că problema se afla undeva în corpul ei.

Ce a aflat Jaimi Conwell când a cerut ajutorul medicilor

Jaimi nu a știut cum să reacționeze când a aflat crudul adevăr. Adevăratul motiv pentru care nu putea slăbi era o tumoare de jumătate de kilogram, cu păr și dinți, care crescuse în sistemul reproducător.

Jaimi, care locuiește în Texas, SUA, a spus că a început să se îngrașă rapid cu doi ani înainte de descoperirea tumorii. Decizia de a merge la medic a venit după ce a simțit greață când s-a aplecat să-și lege pantofii. La vremea respectivă avea aproape 115 kilograme și nu reușea să slăbească.

A mers la medicul ei care i-a făcut analize de sânge și a descoperit că celulele albe din sânge erau anormale.

„Mi s-a făcut anestezie, dar am fost cu mama, căreia i-am dat voie legal să poată lua orice decizie pentru mine. Doctorul a intrat și i-a spus că am o tumoare masivă în abdomen care mi-a cuprins ovarul drept. El a întrebat dacă ar putea să-l îndepărteze și mama a fost de acord, așa că mi s-a îndepărtat tumoarea împreună cu ovarul drept.”, a povestit Jaimi.

După ce s-a trezit, mama ei i-a spus despre tumoare și a spus că medicii nu sunt siguri dacă este sau nu benignă.

„Am fost atât de șocată, încât nu-mi amintesc ce gândeam sau simțeam în acel moment.”, a mai agăugat tânăra. Deoarece tumora cântărea jumătate de kilogram, se crede că a folosit toți nutrienții din corpului ei pentru a crește.

„A fost și creșterea dinților, ceea ce a fost un șoc absolut. I-a crescut și părul și cred că a fost mai dezgustător pentru mine decât orice. Spuneau că s-ar putea datora mai multor lucruri și, deoarece mama, bunicul și mătușile mele sunt gemene, poate că am un geamăn din pântecele mamei.

La început, am crezut că [extirparea ovarului drept] însemna că nu pot avea copii și am fost devastată. Tot ce mi-am dorit a fost să am copii și să întemeiez o familie mare. Am fost atât de deprimată și plângeam tot timpul, până când mi-am văzut medicul ginecolog, care m-a asigurat că toți hormonii și ovulele mele vor merge în ovarul meu stâng.”, a mai zis femeia, conform The Sun.

