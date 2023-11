Cum arată tânăra care mănâncă zece morcovi pe zi. Dena Randall a dezvoltat o afecțiune rar întâlnită, care îi colorează pielea

Dena Randall a dezvoltat o afecțiune rar întâlnită în urma unui obicei pe care îl considera inofensiv, ba chiar sănătos. A început să se îngrijorez când i s-a colorat pielea.

Dena Randall are 21 de ani și trăiește în Edinburgh. Potrivit DailyMail, este vegetariană și, pentru a-și îmbunătăți starea de sănătate, a decis să mpnânce câte zece morcovi pe zi, împreună cu trei ardei grași și un cartof dulce.

Cum arată tânăra care mănâncă zece morcovi pe zi

A început să-și facă griji după ce cei din jur au observat că devenea din ce în ce mai portocalie. Aceștia au luat în considerare posibilitatea unei ședințe de bronzare eșuată, un machiaj greșit sau chiar icter.

În urma căutărilor pe Google, și-a dat seama că nivelul de caroten din sânge era foarte mare, schimbându-i astfel culoarea în una portocalie, foarte asemănătoare cu cea a personajelor lui Roald Dahl din Charlie și Fabrica de Ciocolată. În urma cestei descoperiri, Dena a scăzut cantitatea de morcovi consumată într-o zi, de la zece, la opt.

În prezent, tânăra mănâncă doar șase morcovi pe zi. Cu toate acestea, cumpără 6 kilograme de la un magazin online de fructe și legume, iar în total cheltui în jur de 40 de lire sterline pe legume. Dena este absolut convinsă că această dietă o ajută să-și păstreze un bronz natural pe tot parcursul anului.

Cum a ajuns să consume o cantitate atât de mare de morcovi pe zi

Pasiunea sa pentru morcovi a început pe când avea doar 12 ani, când a început să mănânce câte unul sau doi pe zi, până când, în cele din urmă, a ajuns la un total de zece morcovi pe zi.

„Când am început să țin dietă, am început să mănânc morcovi, dar un număr rezonabil - poate unul sau doi pe zi. Apoi, am ajuns să mănânc și câte zece morcovi într-o singură zi. Chiar îmi plac morcovi și îmi face plăcere să mănânc atâția pe zi, dar știu că nu e chiar normal pentru toată lumea. M-am convins singură că nu mă îmbolnăvesc niciodată datorită fructelor și legumelor pe care le consum zilnic”, mai spune ea.

Dena a observat că și-a schimbat culoarea pielii la școală, când colegii au întrebat-o dacă a fost la salon și s-a bronzat sau dacă și-a greșit machiajul.

„Colegii au început să observe și să mă întrebe dacă m-am bronzat la salon, ceea ce m-a făcut nesigură pe mine. De fiecare dată când ajungeam la școală exclamau: <<O, te-ai machiat astăzi!>> Nu mă machiez de obicei și probabil s-au gândit: <<A încercat să se macheze și a dat greș pentru că nu o face de obicei?>>”

Cum și-a dat seama de afecțiune și ce a decis să facă în continuare

Și mama ei a observat schimbarea culorii pielii ei și s-a temut să nu sufere de icter - o îngălbenire a pielii din cauza problemelor la ficat.

La momentul respectiv nu făcuse conexiunea între obiceiul de a mânca morcovi și culoarea pielii. Însă mama sa și-a adus aminte de o verișoară care mânca mulți morcovi și avea într-adevăr o culoare mai portocalie.

Căutându-și simtomele pe internet, Dena Rendall s-a diagnosticat singură. Aceasta a ajuns la concluzia că are un nivel ridicat de caroten în sânge.

Portocalele - și alte fructe, precum mango, caise și dovleci - conțin un pigment natural denumit beta caroten. Această substanță le conferă nuanța specifică. În timp, în urma unui consum excesiv de beta caroten, culoarea pielii se poate schimba în galben-portocaliu.

Din punct de vedere medical, această afecțiune este inofensivă. Însă este nevoie de câteva luni pentru ca pielea să revină a nuanța naturală.

Dena Rendall a decis să scadă consumul de morcovi, după ce a observat o diferență majoră între culoarea feței și cea a gâtului.

„Eram în drum spre majoratul meu și mă pregăteam împreună cu prietenele mele și făceam poze. Nimeni nu mi-a zis atunci când ne pregăteam că par prea portocalie. Abia după ce am folosit flash-ul și toată lumea a început să râdă. Nu mi-am dat seama ce este atât de amuzant și primul gând a fost că nu poate fi adevărat.

Arătam ca Oompa Loompa. Aveam rimel, dar nu eram machiată deloc, n-am mai purtat fond de ten de când aveam 13 ani. Atunci m-am hotărât să reduc numărul de morcovi de la zece la opt. Nu am observat, ceilalți vedeau și îmi atrăgeau atenția”, mai adaugă tânăra.

Odată ce a redus consumul de morcovi, culoarea pielii nu a mai fost atât de portocalie, iar comentariile pe baza nuanței sale s-au disipat. În prezent, Dena consumă doar șase morcovi pe zi.

„Sunt o blondă palidă cu o piele foarte deschisă la culoare, dar tocmai pentru că mănânc atâția morcovi pe zi mă pot bucura de un ten bronzat pe tot parcursul anului. Nu mă gândesc neapărat că trebuie să mănânc morcovi, pur și simplu asta mănânc, nu o fac conștient.

Când oamenii mă întreabă ce fel de bronz folosesc și le spun că doar mănânc mulți morcovi cred că glumesc. Câteodată sunt foarte portocalie, iar uneori am doar o strălucire naturală frumoasă; se schimbă”, mai spune ea.