De la preoteasa, la model pentru adulți. Cum și-a schimbat o femeie cariera radical și de ce e mai fericită acum

”Dacă încă aș fi fost pastor, ce fac acum nu ar fi acceptat. Mi-am transformat viața în moduri șocante,” a continuat Nikole. ”Sunt zile în care regret că am fost crescută cum am fost crescută, în biserică și foarte religioasă, pentru că simt că nu am avut parte de atât de multe experiențe.”

”În 2018 mi-am programat prima ședință foto în dormitor. Voiam să fac acest lucru de ani de zile și se simțea atât de frumos și cu gust și artistic și expresiv și cu cât am făcut mai multe, cu atât mi-am dorit mai multe.”

”Când am pus bazele contului OnlyFans, îmi amintesc că eram foarte emoționată de cum va reacționa lumea, așa că înainte să public prima poză, am scris un mesaj pe rețelele de socializare și am zis ”Am decis să facă asta, uite de ce și vă pregătesc pentru ca atunci când începeți să vedeți mai multe poze sexy, ăsta e motivul. Scoateți-mă de la prieteni acum dacă nu vreți asta în viața voastră.”

”A devenit un job din care generez bani, un job pe care îl iubesc. Am trecut de la preoteasă din biserică, la un model pentru adulți de succes. Acum fac între 30.000 și 100.000 de dolari pe lună. În urmă cu doar câțiva ani, eram faliți, eu stăteam acasă cu copiii, nu știam ce țel am în viață, Sunt mult mai fericită acum decât eram înainte. Simt că asta mi-a fost menit să fac.”