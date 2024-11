Descoperire neașteptată în Maramureș. Cercetătorilor nu le-a venit să creadă când au văzut despre ce este vorba. Ce au găsit

Cercetătorii au făcut o descoperire neașteptată în Maramureș. În timp ce săpau, aceștia au avut parte de o surpriză uriașă. Când au văzut ce au găsit nu le-a venit să creadă.

În sudul Maramureșului și în nordul județului Sălaj, regiuni cunoscute pentru peisajele sale pitorești și tradițiile adânc înrădăcinate, cercetătorii au făcut o descoperire care promite să schimbe percepția oamenilor asupra trecutului.

Echipa condusă de paleontologul Nicolae Trif, de la Muzeul Național Brukenthal, a fost luată prin surprindere când a văzut ce se află sub pământul din această zonă a României. Cercetătorii nu se așteptau, ca în urmă unor săpături, să găsească fosile.

Ce fosile au descoperit cercetătorii în Maramureș

Cercetătorii au descoperit fosile de pisici de mare, însă mare le-a fost surprindere atunci când au dat peste rămășițele unei specii de rechin care, până acum, nu era cunoscută oamenilor de știință, conform click.ro.

În urma unei analize amănunțite la microscop, specialiștii au ajuns la concluzia că dinții de rechin care au fost găsiți în Maramureș sunt unici. Aceștia își doresc să verifice în detaliu fiecare fosilă.

Paleontologul Nicolae Trif a scos la iveală câteva detalii despre fosilele din sudul Maramureșului, dar și despre pașii pe care urmează să-i facă în a aflat cât mai multe informații despre unica descoperire.

„Da, este vorba de o zonă din nordul județului Sălaj și una din sudul județului Maramureș. Acestea sunt cunoscute între experți.

Aici am găsit o mulțime de dinți și alte fosile. Urmează analiza lor în profunzime pentru că vrem să lucrăm integrat, toate aceste descoperiri la un loc ne pot da o imagine de ansamblu asupra locului în care trăiau acești pești”, a declarat specialistul, conform turnulsfatului.ro.

Cercetătorii estimează că va dura un an sau chiar doi până când vor afla ultimele concluzii despre specia inedită de rechin descoperită în România. Mai mult, specialiștii își doresc să cartografieze fosile din perioada Eocen-Oligocen.

„Da, sunt dinți cu morfologii complet noi, dar ca să putem confirma și descrie o specie complet nouă ne trebuie mai mulți dinți. Continuăm analiza, nu am terminat spălarea argilei și nisipului, a materialului colectat. Mai avem mult de căutat în el, chiar foarte mult de căutat. Munca în această etapă este minuțioasă. Probabil că va dura un an, poate chiar doi ani, până să putem trage niște concluzii finale. Și atunci vom ști cu exactitate dacă am descoperit o specie nouă de rechin.

Prima concluzie este că în cele mai multe locuri unde am căutat am găsit fosile. Cred că nouă din zece locuri nu erau cunoscute, deci am adus în peisaj foarte multe noutăți și locuri noi. Ca o concluzie preliminară, în cele două părți ale scării geologice, în Eocen și Oligocen, am găsit fosile de pești”, a mai spus Nicolae Trif, conform surselor citate mai sus.

Descoperirea neașteptată din România l-a luat prin surprindere până și pe paleontologul Nicolae Trif, care nu se gândea nici măcar o secundă că este posibil să dea peste o nouă specie de rechini ce ar fi trăit în zona țării noastre, în urmă cu milioane de ani.