Doi bărbați au aflat că sunt căsătoriți cu aceeași femeie. Ce au descoperit cei doi la ea și cum i-a mințit femeia

Christopher Thomas și Peter Sheratt au descoperit din întâmplare că erau căsătoriți cu aceeași femeie, Karen Sheratt, care era bigamă.

Karen s-a căsătorit cu Peter în 2006, dar au decis să se despartă la scurt timp după nuntă. După ce femeia fusese căsătorită cu Christopher, fără să îi spună că ea e încă măritată cu alt bărbat și fără să primească divorțul.

Cei doi bărbați au chemat-o în judecată pe Karen, la Curtea Supremă, în 2014, după ce minciunile ei au fost descoperite.

Karen le-a dat block pe rețelele sociale lui Peter și lui Christopher, știind că e vinovată. Pe timpul desfășurării cazului, cei doi bărbați nici măcar nu au avut voie să vorbească unul cu altul, dar la final au stat de vorbă. După ce cazul s-a încheiat, cei doi au ieșit la o bere și chiar s-au împrietenit.

