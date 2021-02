Doi oameni ai străzii au primit o nuntă surpriză după o relație de 24 ani. Cât de mult s-au transformat pentru eveniment

Înainte de nuntă, cei doi au participat la o sedință foto, cu o zi înainte de Ziua Îndrăgostiților, și s-au îmbrăcat în haine formale pentru eveniment.

Rosalyn a purtat o rochie albă lungă, pe când soțul ei a purtat un costum de culoare albă.

”Când eram mică, visam să am o nuntă albă. Mi-a ieșit din minte de mult timp,” a declarat Rosalyn. ”Niciodată n-am avut destui bani și am fost concentrați pe procurarea mâncarii pe care trebuie s-o mâncăm în fiecare zi. Acum mă simt binecuvântată că s-a întâmplat acest lucru. Sunt foarte recunoscătoare.”

Strandz i-a văzut pe cei doi în timp ce colectau sticle de plastic, pe care le cântăresc în fiecare zi pentru a strânge banii necesari pentru mâncare în fiecare zi.

”Am aflat că cei doi au locuit împreună timp de mai bine de două decenii și nu își permiteau o nuntă mică,” a declarat Strandz. ”M-a emoționat povestea lor de dragoste, așa că mi-am contactat prietenii care aveau afaceri de nuntă și ne-am gândit să îi surprindem cu o nuntă.”