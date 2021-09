Ea e tânăra care a ales să se mărite cu ea însăși! Motivul uluitor ce a determinat-o să ia o astfel de decizie

Aceasta este incredibila poveste a unei femei pe nume Cris Galera din Brazilia. Deși este un fotomodel cu forme amețitoare și cu numeroși fani în întreaga lume, femeia a decis că, pentru ea, cel mai potrivit lucru este acela de-a se mărita chiar cu propria persoană.

Oricât de greu ar părea de crezut, brazilianca a îmbrăcat rochia de mireasă și și-a făcut o promisiune inedită.

O femeie din Brazilia a decis să se mărite cu ea însăși, iar motivul este uluitor

Deși pare imposibil, acest lucru s-a petrecut în Sao Paolo, Brazilia. Cris Galera are 33 de ani, este un fotomodel de succes și are mai bine de o sută cincizeci de mii de urmăritori pe contul său oficial de Instagram.

„Am ajuns într-un punct al vieții în care simt că m-am maturizat și am realizat faptul că sunt o femeie puternică și determinate. Mereu mi-a fost teamă de singurătate, dar am realizat faptul că aveam nevoie să învăț să mă simt bine cu mine. Am fost mai mutl decât fericită atunci când am reușit”, a mărturisit Cris Galera, potrivit celor de la dailystar.co.uk.

Și fiindcă a vrut să demonstreze că nu suferă prea mult de faptul că nu și-a găsit mirele perfect, Cris Galera a luat incredibila decizie de-a se căsători cu propria persoană. Tânăra cu forme voluptoase a îmbrăcat o rochie de mireasă, s-a coafat, s-a machiat, și-a luat un buchet superb de flori și s-a dus la o biserică catolică din Sao Paulo (Brazilia), acolo unde a făcut o ședință foto menită să marcheze evenimentul.

Fotomodelul, prin faptul că a îmbrăcat rochia de mireasă și s-a pozat, consideră totul ca o căsătorie cu propria persoană. Pozele au ajuns pe internet și au devenit imediat virale, stârnind numeroase reacții în rândul internauților.

Așa cum era de așteptat, nu au întârziat să apară și voci critice, care au „taxat” din plin gestul tinerei. Mulți au fost de părere că inițiativa femeii e una de neînțeles, în timp ce alții au ales să vadă semnificația din spatele acestei ședințe foto inedite.

În prezent, Cris Galera are mai bine de o sută cincizeci și opt de mii de urmăritori pa pagina sa de Instagram și face senzație cu fiecare fotografie pe care o postează.