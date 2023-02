Ea este micuța care câștigă sute de mii de lire, la doar 11 ani. Cum a ajuns milionară fetița care se pregătește de pensionare

O fetiță care este deja milionară și are propria sa companie nu își dorește să se oprească din activitate pentru că are planuri mari de viitor. Deși până la vârsta de doar 11 ani, ea a strâns o adevărată avere la care alții copii de vârsta ei sau chiar adulți visează, micuța are un scop clar și nu vrea să se abată de la drumul ei. Iată cum a reușit să se îmbogățească la o vârstă atât de fragedă.

Cu ce se ocupă micuțța afaceristă care a strâns o avere până la 11 ani. Ce vrea să facă cu banii strânși

Pixie Curtis, originară din Australia, câștigă 110.000 lire sterline pe lună vânzând jucării și, de asemenea, face adună bani frumoși datorită propriului său brand de de accesorii de păr, Pixie's Bows.

Mama ei, Roxy, a dezvăluit, anul trecut, că Pixie plănuia să se pensioneze la 15 ani, dar de atunci a decis că se poate retrage din activitate cu patru ani mai devreme decât se aștepta. Micuța a reușit să construiască un adevărat imperiu până la această vârstă fragedă și o avere impresionantă doar din vânzarea accesoriilor pe care nu o abandonat-o nici pe timpul pandemiei.

Ca și cum această performanță nu ar fi fost de ajuns, fetița care e pe cale să devină adolescentă are în plan să își cheltuiască banii pe ceva ce i-ar face mândri pe mulți părinți.

Vorbind pentru news.com.au, mama ei a dezvălui: „Pixie a decis să-și agațe în cui pantofii din magazinul online de jucării pentru a se concentra pe admiterea la liceu.

„Pe scurt, în ultimele luni, am discutat despre planurile de afaceri de viitor ca familie și am decis că, deși a fost o călătorie uimitoare, începută cu aproximativ trei ani în urmă, era timpul să ne reorientăm cu liceul fiind chiar după colț”, a mai adăugat aceasta.

Cu toate acestea, mama micuței afaceriste a anunțat că magazinul online de fundițe pentru păr va rămâne, în continuare, deschis, în mediul online, iar fanii brandului Pixie’s Pix vor putea achizițona produsele dorite.

Munca depusă de fetița de doar 11 ani a dat roade, deoarece mama ei a plătit deja 193.000 de lire sterline pentru mașini pentru fiica ei - inclusiv un Mercedes Benz de 43.000 de lire sterline. Roxy a spus că a ținut să precizeze că a cumpărat bolidul de lux datorită „caracteristicilor sale suplimentare de siguranță”, în ciuda faptului că Pixie este prea tânără pentru a-l conduce.

Roxy, mama fetiței care de asemenea are o carieră fulminată în PR, este căsătorită cu Oliver Curtis din 2012 și mai au împreuă un băiețel, Hunter. Întreaga familie locuiește într-un conac de 3,6 milioane de lire sterline din Sydney.

