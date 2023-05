Lavinia are aproape 40 de ani și, de multă vreme, locuiește în Berlin. Își dorește foarte mult o familie, așa că a pus multă dragoste și seriozitate în toare relațiile pe care le-a avut.

Însă acum, după ce una dintre relațiile ei lungi a ajuns la final, a luat o decizie surprinzătoare: vrea să-și ofere ei toată iubirea de care e capabilă și dorește să facă asta în cadrul unui mariaj cu propria persoană.

Ea este românca care s-a căsătorit cu propria persoană. Ceremonia a fost una tradițională

Adeptă a relațiilor serioase și de durată, românca a decis să se căsătorească cu ea după ce ultima relație a ajuns la final. Spera să-și întemeieze o familie cu bărbatul iubit, dar s-a trezit singură și nu în fața altarului alături de bărbatul iubit, așa cum își dorea.

Cei doi s-au despărțit și visul Laviniei de a avea propriul cămin s-a năruit. Aceasta nu și-a pierdut însă speranța și a decis să facă o schimbare radicală pe plan personal.

De acum, femeia vrea să se iubească, în primul rând, pe ea înainte de a începe o relație serioasă cu un bărbat. Astfel, s-a hotărât să se căsătorească cu propria persoană.

"Cred că subconștientul meu știa de ce aveam nevoie pentru vindecarea mea și că ar trebui să fie numai femei. M-am simțit foarte în siguranță.", a explicat Lavinia Lazăr pentru rbb24.de.

La ceremonie au participat numai femei. "Am spus "da" și, făcând acest lucru, am privit în ochii a douăsprezece femei și a fost mult mai greu decât am crezut. Am fost foarte speriată". Abia în acel moment, spune ea, și-a dat seama în ce se băga cu adevărat. "Acest angajament total cu mine. Atunci am simțit că aceasta este o muncă adevărată. Și nu doar sclipici, șampanie."

Căsătoria a ajutat-o mult pe Lavinia Lazăr, a mărturisit ea pentru sursa citată. "M-am întrebat, cum mă simt și apoi am simțit, wow, este un lucru radical, să spun "da" în totalitate tuturor părților din mine, chiar și celor care nu cred că sunt atât de mișto."

Abia atunci a înțeles ce înseamnă să se accepte cu totul. Femeia a îmbrăcat rochia de mireasă și a avut parte de o nuntă tradițională, alături de alte femei.

