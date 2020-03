Echinocțiul de primăvară 2020. Semnificații astrale și cum suntem afectați

Citește și: Cum ne este afectată sănătatea de echinocțiul de primăvară! Tot ce trebuie să știi despre fenomenul astronomic

Echinocțiul de primăvară marchează perioada in care florile incep sa-si deschida petalele. Am depasit iarna, acum este timpul pentru dezvoltare si noi inceputuri. Energia primaverii inseamna trecerea de la Sinele Interior la Manifestarea externa. Inseamna rejuvenare si nastere – un nou start in vietile noastre.

Echinocțiul de primăvară este momentul în care Soarele, în mișcarea sa aparentă anuală, trece prin punctul de intersecție al eclipticii cu ecuatorul ceresc, ziua fiind egală cu noaptea în orice loc de pe Pământ.

Există două astfel de fenomene: echinocțiul de primăvară și echinocțiul de toamnă.