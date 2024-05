El este Chuando Tan, fotograful care nu îmbătrânește. Are 58 de ani, dar arată ca la 25 ani. Cum e posibil

Chuando Tan a surprins o lume întreagă atunci când a spus ce vârstă are. Bărbatul din Singapore a ajuns viral după ce a postat fotografia de la ziua lui, la împlinirea celor 58 ani.

Chuando Tan este fotograf și lucrează cu multe vedete internaționale. O lume întreagă a rămas uimită când a văzut că pe tortul de ziua lui apăreau lumânări cu cifra 58, deși el nu arată mai în vârstă de 30 ani.

Se pare că nu e vorba doar despre faptul că are gene bune, ci el se preocupă și să aibă un stil de viață sănătos. Chuando are mereu grijă la alimentația lui și are un program intensiv de exerciții fizice care îl ajută să se mențină în formă.

Are 58 de ani, dar arată ca la 25

Atunci când îl întâlnesc pe stradă, mulți cred că el are cel mult 25 de ani, de vreme ce are un chip perfect, lipsit de riduri.

Chuando are propriul lui studio foto și este unul dintre cei mai talentați fotografi din lumea fashion. El a avut oportunitatea să lucreze cu multe vedete de-a lungului carierei sale. El a lucrat cu Rosamund Kwan, Shu Qi, Janet Jackson și Rita Ora, acestea fiind doar câteva dintre celebritățile care au călcat pragul studioului său.

Se pare că recent, Chuando și-a încercat norocul și ca actor și a jucat în “Precious is the night” din 2020. De asemenea, celebrul fotograf a publicat și o carte în care și-a povestit întreaga aventură a carierei sale de fotograf.

Cum se menține în formă fotograful

Toate obiceiurile lui sănătoase l-au ajutat să se păstreze în formă și să arate mereu tânăr. El a vorbit despre câteva dintre metodele sale de a se menține în formă. Dimineața are un mic dejun care se bazează pe shake-uri proteice sau terci de ovăz cu miere și ouă cu avocado. La prânz mănâncă pui făcut la abur sau pe grătar și seara pește cu orez.

Alimentația sănătoasă joacă un rol foarte important atunci când vine vorba de menținerea greutății. Chuando nu consumă zahăr și limitează aportul de carbohidrați.

Pentru a avea o formă fizică de invidiat, fotograful are un program de fitness destul de strict. Într-un interviu pentru CNA Lifestyle, Chuando a spus:

“Actrivitățile pe care le faci în timpul zilei ar trebui să fie egale cu numărul de calorii pe care trebuie să le arzi în ziua respectivă, e atât de simplu. Iar cantitatea de mâncare pe care o consumi în timpul zilei trebuie să fie egală cu aportul caloric zilnic”.

În 2017, artistul a ajuns faimos după ce un site chinez i-a promovat pagina sa de Instagram, lucru care l-a ajutat să își crească numărul de urmăritori.

“Am primit mii de mesaje de la străini din jurul lumii. Chiar și posturi de televiziune și site-uri de știri au scris despre mine și au vrut să afle cum reușesc să arăt așa”, spunea Chuando Tan.

El s-a simțit copleșit de toate aceste întrebări și de faima pe care a dobândit-o fără să știe și fără să intenționeze. Chiar dacă arată atât de tânăr, Tan a mai mărturisit în interviu pentru CNA că pe interior el își resimte vârsta.

“Simt o presiune pentru că știu în sinea mea că nu sunt atât de tânăr. Îmbătrânesc și nu vreau să dau impresia greșită că voi fi mereu tânăr. Știu că toată lumea vrea să afle scurtătura, secretul pentru a-și păstra tinerețea, nu-I așa?”, a mai adăugat fotograful.