Femeia care a cheltuit o avere pentru a arăta ca Barbie. Transformarea ei este uluitoare și nu are de gând să se oprească aici

O mare fană Barbie a devenit de nerecunoscut după ce și-a mărit de patru ori sânii pentru a semăna din ce în ce mai mult cu celebrele păpuși care au făcut istorie. Modelul Cathy a făcut patru intervenții chirurgicale pentru a-și mări sânii, iar aceasta nu este singura intervenție estetică la care a recurs pentru a-și atinge țelul.

Cine este femeia care vrea să arate ca o păpușă Barbie

Cathy este un model în vârstă de 31 de ani din Germania și admite că vrea să atingă perfecțiunea unei păpuși Barbie. Ea și-a început procesul de transformare în urmă cu mai mulți ani, când inițial și-a dorit să devină mai feminină și să arate „ca o păpușă”, notează tabloidul britanic The Sun.

Cu toate că și-a injectat acid hialuronic în buze, obraji, bărbie și maxilar de mai multe ori și a avut o operație la nas, Cathy nu plănuiește să se oprească aici. Modelul spune că vrea să recurgă la și mai multe intervenții chirurgicale pentru a atinge perfecțiunea pe care și-o dorește.

„Mi-am schimbat înfățișarea pentru a fi mult mai feminină, pentru a arăta mai mult ca o păpușă și să devin perfectă precum o păpușă Barbie. Sânii mei erau foarte mici înainte și purtam A la cupă, din păcate. Acum sunt mândră că am 1050cc implanturi în sâni și port 80E. Da, sunt dependentă de perfecționismul feminității. Unele lucruri merită”, a declarat modelul, potrivit sursei citate mai sus.

Cathy, care spune că a pierdut numărul de mii de lire sterline pe care le-a cheltuit pe proceduri, adaugă că prietenii și familia ei o susțin în dorința ei în schimbare. Modelul are o cuminitate în mediul online, fiind activă pe Instagram și Tok Tok, astfel că are un mesaj pentru cei care o urmăresc:

„Mai am cale lungă de parcurs până când îmi voi atinge scopul meu de a devenit o păpușă perfectă. Aștept cu nerăbdare finalul pentru că am multe de oferit pentru fanii care m-au susținut în tot acest demers al meu. Cei care sunt credincioși vor fi recompensați, deoarece am multe de oferit”.

